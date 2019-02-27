У Каїрі на вокзалі вибухнув потяг, два десятки загиблих і багато поранених: фото

У столиці Єгипту Каїрі вранці 27 лютого пасажирський поїзд врізався в будівлю на головному залізничному вокзалі та вибухнув. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя щонайменше 24 осіб, ще близько 50 отримали поранення.

Аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і сильної паніки на вокзалі, пишуть місцеві видання.

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За попередньої інформацією, поїзд вийшов із депо і зіткнувся з критою платформою на станції Рамсес. Внаслідок зіткнення пролунав потужний вибух, а вогонь охопив одну з будівель. Густий чорний дим пожежі видно навіть з інших районів Каїру.

Наразі з вокзалу повністю евакуйовують людей. Рух поїздів зупинили до того часу, поки рятувальникам не вдасться взяти вогонь під свій контроль.



Смертельна пожежа на вокзалі в Каїрі



На воклазі в Каїрі спалахнула масштабна пожежа

Le train #fuel qui s' arrete pas et explose en gare principale #Cairo

+30 morts et blessés. pic.twitter.com/n3yHYE5KF0 — Brigitte Krede ️ (@BKrede) 27 лютого 2019 р.