В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика

Экономически развитые страны давно отдали свои сельскохозяйственные земли на продажу. Нет открытого рынка лишь в шести странах мира, среди них пока и Украина.

По состоянию на сегодня рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.

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Такая же ситуация осталась еще в пяти государствах мира: Кубе, Республике Конго (не путать с Демократической республикой Конго, в которой продажа земли разрешена), Венесуэле, КНДР и Таджикистане.

Страны постсоветского пространства

Согласно конституции Республики Таджикистан земля находится в исключительной собственности государства, и она не может находиться в частных руках. Со времени обретения независимости в Таджикистане стоит вопрос разрешения продажи земли, однако его решают очень медленно.

Так, например сельхозземли бывших колхозов реорганизованы в дехканские хозяйства. Люди могут иметь небольшую собственную территорию или большую коллективную. Под управлением государства остаются семеноводческие, животноводческие и научно-исследовательские хозяйства.



Государственная собственность земли в Таджикистане закреплена в Конституции / фото: unsplash

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В Казахстане действует открытый рынок земли. Однако, к нему не допускают иностранцев. Землей могут владеть только граждане Казахстана. Поправки в соответствующий земельный кодекс внесли в 2016 году. Тогда население Казахстана вышло на митинги против отмены моратория, однако власти государства удалось их унять.

В Беларуси рынок очень мал, но он есть. Так, примерно 98% земель принадлежит государству: сельхозземли, земли лесного и водного фондов. Гражданин Беларуси может купить себе землю для строительства жилья, для ведения фермерского хозяйства, огородничества, садоводства. Иностранцы могут только арендовать.

Хотя Александр Лукашенко недавно высказался категорически против земельной реформы в Украине. Он отметил, что земля – самое дорогое, что есть у нашего народа.



Страны, в которых запрещено продавать землю / инфографика 24 канала

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Тем временем в Украине возникла острая дискуссия по этому вопросу. Во многих регионах прошли забастовки аграриев, которые требуют не принимать изменения в законодательство.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, в котором опросила украинцев об их отношении к инициативе введения рынка земли. Согласно проведенному опросу, только 19% поддерживают введение такого рынка. В то же время 73% опрошенных против этой инициативы, а 8% – еще не определились.



Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

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