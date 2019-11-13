15:59
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика

      129 Читати новину українською
      В каких странах нет открытого рынка земли
      В каких странах нет открытого рынка земли / 24 канал

      Экономически развитые страны давно отдали свои сельскохозяйственные земли на продажу. Нет открытого рынка лишь в шести странах мира, среди них пока и Украина.

      По состоянию на сегодня рынка земли в Украине нет. Запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.

      Советуем прочитать: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      Такая же ситуация осталась еще в пяти государствах мира: Кубе, Республике Конго (не путать с Демократической республикой Конго, в которой продажа земли разрешена), Венесуэле, КНДР и Таджикистане.

      Страны постсоветского пространства

      Согласно конституции Республики Таджикистан земля находится в исключительной собственности государства, и она не может находиться в частных руках. Со времени обретения независимости в Таджикистане стоит вопрос разрешения продажи земли, однако его решают очень медленно.

      Так, например сельхозземли бывших колхозов реорганизованы в дехканские хозяйства. Люди могут иметь небольшую собственную территорию или большую коллективную. Под управлением государства остаются семеноводческие, животноводческие и научно-исследовательские хозяйства.


      Государственная собственность земли в Таджикистане закреплена в Конституции / фото: unsplash

      Мнение: Земельный вопрос оброс мифами, – Кабмин

      В Казахстане действует открытый рынок земли. Однако, к нему не допускают иностранцев. Землей могут владеть только граждане Казахстана. Поправки в соответствующий земельный кодекс внесли в 2016 году. Тогда население Казахстана вышло на митинги против отмены моратория, однако власти государства удалось их унять.

      В Беларуси рынок очень мал, но он есть. Так, примерно 98% земель принадлежит государству: сельхозземли, земли лесного и водного фондов. Гражданин Беларуси может купить себе землю для строительства жилья, для ведения фермерского хозяйства, огородничества, садоводства. Иностранцы могут только арендовать.

      Хотя Александр Лукашенко недавно высказался категорически против земельной реформы в Украине. Он отметил, что земля – самое дорогое, что есть у нашего народа.

      У яких країнах діє мораторій на продаж землі
      Страны, в которых запрещено продавать землю / инфографика 24 канала

      Советуем прочитать: Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения

      Тем временем в Украине возникла острая дискуссия по этому вопросу. Во многих регионах прошли забастовки аграриев, которые требуют не принимать изменения в законодательство.

      Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, в котором опросила украинцев об их отношении к инициативе введения рынка земли. Согласно проведенному опросу, только 19% поддерживают введение такого рынка. В то же время 73% опрошенных против этой инициативы, а 8% – еще не определились.


      Как украинцы относятся к продаже земли / инфографика 24 канала

      Что вы думаете по этому поводу?

       

      Что украинцы думают о рынке земли – смотрите видео 24 канала

       

      blog_ava
      Какие продукты содержат белок: список
      сегодня
      46257
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Публикации Деньги Рынок земли Инфографика Мораторий на продажу земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 15:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 54
      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня , 15:20 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 126
      Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      сегодня , 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      Настя Сукач 686
      Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      сегодня , 11:51 Игра: Найдите Джокера среди депутатов
      127
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня , 11:50 Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      Яніна Ткачук 6577
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук