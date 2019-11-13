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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Блог Соцмережі

      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець

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      Кому був вигідний мораторій на продаж землі
      Кому був вигідний мораторій на продаж землі / Цензор.НЕТ

      З 1 жовтня 2020 року можна буде продавати землю сільськогосподарського призначення, причому будь-якої форми власності – державної чи приватної. Про це йдеться у законопроєкті 2178-10, і саме його у першому читанні та за основу підтримала Верховна Рада – попри опір частини депутатів та спроби блокування трибуни.

      Знаєте, що найбільш абсурдно у підвищених тонах дискусії про право українцям розпоряджатися своєю приватною власністю – землею? Оцю маючню про "розграблять найцінніше – землю", "всю землю скуплять олігархи", "вони хочуть вкрасти у народу останнє" (додати капслок і знаки оклику) майже ДОСЛІВНО повторювали у всіх країнах, які позбавлялися комуністичного спадку – у Польщі, у Грузії, всюди, де відкривали ринок землі.

      Важливо: У Мінекономіки озвучили ціну гектара після запровадження ринку землі

      От лише потім якось так ставалося, що після введення цивілізованого ринку, земля, навпаки, ставала захищеним ресурсом, а ринок стимулював стрімке зростання економіки. Звісно, є й ризики. Право на землю має бути захищеним, а до судової системи довіри немає. Його реалізація має бути гарантованою прозорими земельними даними і доступними кредитами. Але нічого не робити і продовжувати пасти задніх через страхи і ризики – не варіант. Треба стрибати у воду і плисти.

      І ще, знаєте, що найогидніше у всій цій історії? Найгучніше про "розкрадання" та "найбільше українське багатство" горланять з високих трибун... ті, хто за останні вісімнадцять років добре прижилися на схематозі за умов мораторію – фактично скуповуючи землю за безцінь, беручи її в оренду на 99 років і т.ін. Час покласти край цій брехні.

      Автор: Георгій Тихий
      Джерело: Facebook

      До теми: Вимога МВФ чи великий прибуток: чому Україні потрібно відкрити ринок землі

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Ринок землі
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