В каком громком уголовном деле засветилось имя кандидата в президенты Юрия Бойко

Юрий Бойко уже пошел в телевизионное наступление, потому что президентские выборы скоро. В эфире "Интера" в рекламных паузах он обещает остановить войну и восстановить экономику. Бойко как раз тот, кто знает, каким образом "восстанавливала экономику "Партия регионов" и Виктор Янукович. Это закончилось революцией.

Об этом в своем блоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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Она сказала, что фамилия Бойко и до сих пор ассоциируется с одной из самых наглых коррупционных афер времен Януковича – закупкой вышек Бойко. Правда, после революции никаких подозрений Генеральная прокуратура ему так и не выдвинула.

По словам журналистки, бывший Генпрокурор Виктор Шокин подписал подозрение по делу сжиженного газа, а Юрий Луценко, раскрывая информацию о ходе следствия по известным вышкам, сказал, что сегодня не имеет прямых доказательств, того, что Бойко был знаком с этой преступной схемой.

Телевизионный канал, где сейчас можно часто увидеть Юрия Бойко – телеканал "Прямой". Этот телеканал связывают с президентской командой. И там лидер "Оппозиционного блока" появляется не просто так. Бойко – удобный кандидат для второго тура для Порошенко,

– заверила Кристина Бердинских.

Она заверила, что самому Бойко президентская должность не очень и нужна. Хорошие показатели на президентских выборах и выход во второй тур – это блестящая комбинация накануне парламентских выборов, куда "Оппозиционный блок" рассчитывает завести гораздо больше депутатов, чем есть теперь.

Видео полного выпуска видеоблога "Политическая кухня" Кристины Бердинских