Юрію Бойко не потрібна посада Президента України

Юрій Бойко вже пішов у телевізійний наступ, бо президентські вибори скоро. В ефірі "Інтеру" в рекламних паузах він обіцяє зупинити війну і відновити економіку. Бойко як раз той, хто знає, яким чином "відновлювала" економіку "Партія регіонів" і Віктор Янукович. Це закінчилося революцією.

Про це у своєму блозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

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Вона сказала, що прізвище Бойка і досі асоціюється з однією з найнахабніших корупційних афер часів Януковича – закупівлею вишок Бойка. Щоправда, після революції, жодних підозр Генеральна прокуратура йому так і не висунула.

За словами журналістки, колишній Генпрокурор Віктор Шокін не підписав підозру по справі скрапленого газу, а Юрій Луценко, розкриваючи інформацію про хід слідства по відомим вишкам, сказав, що сьогодні не має прямих доказів, того, що Бойко був знайомий з цією злочинною схемою.

Телевізійний канал, де зараз можна часто побачити Юрія Бойка – телеканал "Прямий". Цей телеканал пов’язують із президентською командою. І там лідер "Опозиційного блоку" з’являється не просто так. Бойко – зручний кандидат для другого туру для Порошенка,

– запевнила Крістіна Бердинських.

Вона запевнила, що самому Бойко президентська посада не дуже і потрібна. Гарні показники на президентських виборах і вихід у другий тур – це блискуча комбінація напередодні парламентських виборів, куди "Опозиційний блок" розраховує завести набагато більше депутатів, ніж є тепер.

Відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" Христини Бердинських