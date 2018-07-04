Який спаринг-партнер на виборах допоможе Порошенку залишитись на другий термін

Парламентська фракція "Опозиційний блок" може отримати свого представника в оновленому складі ЦВК. Голосування за кандидатів може відбутися вже 4 липня. Кандидатів – 15, а місць – лише 13. Вилетіти може кандидат від "Батьківщини" чи "Самопомочі". Тимошенко хочуть позбавити можливостей реваншувати на виборах. А до "Самопомочі" ворожо ставляться у БПП. А от до "опоблоківців" – навпаки.

Юрій Бойко останнім часом частенько світиться на каналах, пов'язаних із Порошенком. За однією з версій його можуть готувати як спаринг-партнера чинному президентові на виборах.

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Вони поки що не зізнаються, чи йдуть на президентські вибори. Однак, їхні рейтинги соціологи вже міряють. Екс-міністру енергетики часів Януковича, голові фракції "Опозиційний блок" Юрію Бойку зараз прогнозують 8 відсотків. Екс-регіоналу, а зараз позафракційному нардепу Вадиму Рабіновичу – 6%. Мають рейтинги, бо вдало маніпулюють непростою ситуацією в державі та розчаруванням українців постмайданною владою.

Це зовсім не означає, що ці люди в своєму електоральному виборі змінили точку зору від традиції, яка в них була голосувати за "Крєпкіх хозяйствєнніков" аля Януковіч,

– прокоментував директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Вадим Рабінович разом з відомим українофобськими висловлюваннями Євгеном Мураєвим заснували партію "За життя". Їхнім покровителем називають кума Путіна Віктора Медведчука. Голову ж "Опоблоку" Вадима Бойка відносять до групи Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, який очолював адміністрацію президента Януковича. Бойко і не приховує, що Льовочкін – співголова його штабу.

Над зростанням рейтингів екс-регіоналів щоденно і кропітливо працюють підконтрольні Медведчуку та Фірташу медіа. Журналісти цих ЗМІ терпляче чекають політиків, аби кожного дня в Раді почути одне і теж. А політики регулярно світяться в ефірах цих телеканалів. Уважні до Бойка і на каналах, які пов'язують з Порошенком. І це підтверджує версію про те, що Бойка готують як вигідного спаринг-партнера для Порошенка у другому турі.

Єдиний варіант, який йому міфічно допоможе залишитися на другий термін, це якщо його опонентом буде Бойко,

– наголосив політтехнолог Сергій Гайдай.

Мовляв, саме тому прізвище Бойка й зникло з корупційної справи ГПУ про "вишки Бойка". А от Бойко, аби точно потрапити до другого туру, почав користуватись не тільки послугами українських, а й аж 3 американських політтехнологів, пишуть журналісти "Української правди". Сам "опоблоківець" каже, що прізвища чує вперше. Однак, у те, що американські політтехнологи зможуть покращити рейтинг Бойка їхні українські колеги не вірять. Рейтинг і Бойка, і Рабіновича замалий. Єдине, що може вивести когось з них в другий тур – це об'єднання, погоджуються експерти.

Колишні рейтинги, які мала "Партія регіонів", нинішній "Опоблок" або партія Рабіновича ніколи не наздожене,

– стверджує директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Однак політики поки кажуть, що об'єднуватися не планують. То ж повноцінного реваншу "регіоналам" не прогнозують. Кажуть, максимум – можуть бути інструментом для реалізації чужих політичних планів.