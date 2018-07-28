В Калифорнии бушуют "огненные торнадо"

На севере Калифорнии бушует огромный пожар – два человека погибло, еще трое числятся пропавшими без вести, десять тысяч человек эвакуированы.

Об этом сообщает ВВС.



Пожар уничтожил не менее 500 зданий и угрожает еще тысячам. Огонь бушует с 23 июля.



При этом сильные ветры и пожары сформировали настоящие "огненные торнадо". Стихия вырывает деревья и опрокидывает автомобили.

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Поднимаясь, горячий воздух начинает вращаться и образует вихрь, который собирает на своем ходу горящие частицы растений. Вихри продолжаются, как правило, всего несколько минут, но они могут быть очень опасными, так как движутся очень быстро.



В высоту такие "огненные торнадо" могут достигать десятки метров и иметь чрезвычайно высокую температуру.



Власти предупреждают, что разрушительные природные пожары, вызванные изменением климата, стали "новыми нормами". Крупные пожары отныне прогнозируют почти каждый год.