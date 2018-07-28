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У Каліфорнії вирують "вогняні торнадо"

307 Читать новость на русском
Вогняне торнадо
Вогняне торнадо / ВВС

На півночі Каліфорнії вирує величезна пожежа – двоє людей загинули, ще трьох вважають зниклими безвісти, десять тисяч людей евакуювали.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа знищила щонайменше 500 будівель і загрожує ще тисячам. Вогонь вирує з 23 липня.

При цьому сильні вітри і пожежі сформували справжні "вогняні торнадо". Стихія вириває дерева і перекидає автомобілі.

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Піднімаючись, гаряче повітря починає обертатися і утворює вихор, який збирає на своєму ходу палаючі частки рослин. Вихори тривають, як правило, лише кілька хвилин, але вони можуть бути дуже небезпечними, бо рухаються дуже швидко.

У висоту такі "вогняні торнадо" можуть сягати десятки метрів і мати надзвичайно високу температуру.

Влада попереджає, що руйнівні природні пожежі, викликані зміною клімату, стали "новими нормами". Великі пожежі від тепер прогнозують майже кожного року.

Теги: Новини України Пожежа Новини США
Джерело: 24 Канал
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