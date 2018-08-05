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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на автостоянку: есть погибшие

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В Калифорнии в результате крушения самолета погибли пять человек
В Калифорнии в результате крушения самолета погибли пять человек / Фото из открытых источников

В городе Санта-Ана в Калифорнии пять человек погибли после того, как легкомоторный самолет модели Cessna 414 потерпел крушение на автостоянке CVS.

Об этом сообщила служба NBC Los Angeles со ссылкой на заявление Управления пожарной службы округа Оранж.

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Самолет упал в 12:30 в квартале 3900 на улице Бристоль в Санта-Ана. Департамент пожарной охраны Коста Меса подтвердил информацию о том, что все пятеро погибших были пассажирами судна,
– говорится в сообщении.

сша, санта-ана, авіація

Легкомоторный самолет упал на автостоянку

На месте происшествия находятся правоохранители, медики и спасатели.

санта-ана, сша, авіація

На месте аварии работают спасательные службы, медики и правоохранители

Отмечается, что это уже третья авиакатастрофа с начала 2018 года, которая случилась в округе Оранж.

санта-ана, США, авіація

В результате падения самолета погибли 5 пассажиров судна

 

Теги: Новости США Жертвы авиация
Источник: 24 Канал
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