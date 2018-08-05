У Каліфорнії легкомоторний літак упав на автостоянку: є загиблі

У місті Санта-Ана у Каліфорнії п'ятеро людей загинули після того, як легкомоторний літак моделі Cessna 414 зазнав аварії на автостоянці CVS.

Про це повідомила служба NBC Los Angeles з посиланням на заяву Управління пожежної служби округу Оранж.

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Літак упав о 12:30 у кварталі 3900 на вулиці Брістоль в Санта-Ана. Департамент пожежної охорони Коста-Меса підтвердив інформацію про те, що всі п'ятеро загиблих були пасажирами судна,

– йдеться у повідомленні.



Легкомоторний літак упав на автостоянку

На місці події перебувають правоохоронці, медики та рятувальники.



На місці аварії працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці

Зазначається, що це вже третя авіакатастрофа з початку 2018 року, яка трапилася в окрузі Оранж.



Внаслідок падіння літака загинуло 5 пасажирів судна