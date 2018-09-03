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В Калифорнии произошла стрельба: много раненых

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Стрельба в Сан-Бернардино
Стрельба в Сан-Бернардино / himalayankangaroo.com

В жилом комплексе в Сан-Бернардино, штат Калифорния, произошла стрельба, в которой десять человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

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Американский телеканал отмечает, трое раненых находится в критическом состоянии, добавили в местной полиции. Все пострадавшие – взрослые.

Пока правоохранители не задержали подозреваемого в нападении. Полиция предполагает, что это могла быть перестрелка. Предположительно, огонь открыли из ружья и винтовки. Никакого оружия на месте стрельбы не нашли.

"Я могу вам сказать, что было несколько выстрелов, но я не хочу гадать, сколько. У нас есть несколько людей, которых мы доставили в участок для следственных действий, и мы надеемся, что они дадут нам какую-то информацию", – заявили в полиции.

Теги: Новости США
Источник: 24 Канал
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