В Калифорнии разбился самолет, 4 человека погибли: фото, видео
Легкомоторный самолет 22 января разбился на аэродроме города Корона в Южной Калифорнии. Во время аварии погибли все четыре человека, находившиеся на борту.
Самолет разбился сразу после вылета из аэропорта, пишет Associated Press со ссылкой на местную власть.
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По словам очевидцев, аппарат поднялся с земли, но не смог набрать высоту. Впоследствии самолет ударился об ограждение, перевернулся и загорелся. Вероятно, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы.
На борту самолета находились две женщины и двое мужчин. Они погибли на месте.
В Калифорнии разбился легкомоторный самолет / скриншот
После аварии лайнера аэропорт Короны закрыли для других рейсов. Сейчас американские правоохранители выясняют точные детали и причины трагедии.
Авария самолета в Калифорнии / фото из твиттера
Полицейские на месте падения самолета в Калифорнии / Associated Press
Смотрите видео с места падения самолета в Калифорнии: