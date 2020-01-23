У Каліфорнії розбився літак, 4 особи загинули: фото, відео

Легкомоторний літак 22 січня розбився на аеродромі міста Корона у Південній Каліфорнії. Під час аварії загинули всі чотири людини, які перебували на борту.

Літак розбився одразу після вильоту з аеропорту, пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.

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За словами очевидців, авіасудно піднялося з землі, але не змогло набрати висоту. Згодом літак вдарився об огорожу, перекинувся і загорівся. Ймовірно, пілот не встиг загальмувати перед кінцем злітно-посадкової смуги.

На борту літака перебували двоє жінок і двоє чоловіків. Вони загинули на місці.



У Каліфорнії розбився легкомоторний літак / скріншот

Після аварії лайнера аеропорт Корони закрили для інших рейсів. Наразі американські правоохоронці з'ясовують точні деталі та причини трагедії.



Аварія літака у Каліфорнії / фото з твіттера



Поліцейські на місці падіння літака у Каліфорнії / Associated Press

Дивіться відео з місця падіння літака у Каліфорнії: