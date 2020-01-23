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      У Каліфорнії розбився літак, 4 особи загинули: фото, відео

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      У Каліфорнії розбився легкомоторний літак / apnews.com

      Легкомоторний літак 22 січня розбився на аеродромі міста Корона у Південній Каліфорнії. Під час аварії загинули всі чотири людини, які перебували на борту.

      Літак розбився одразу після вильоту з аеропорту, пише Associated Press з посиланням на місцеву владу.

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      За словами очевидців, авіасудно піднялося з землі, але не змогло набрати висоту. Згодом літак вдарився об огорожу, перекинувся і загорівся. Ймовірно, пілот не встиг загальмувати перед кінцем злітно-посадкової смуги. 

      На борту літака перебували двоє жінок і двоє чоловіків. Вони загинули на місці.


      У Каліфорнії розбився легкомоторний літак / скріншот

      Після аварії лайнера аеропорт Корони закрили для інших рейсів. Наразі американські правоохоронці з'ясовують точні деталі та причини трагедії.


      Аварія літака у Каліфорнії / фото з твіттера


      Поліцейські на місці падіння літака у Каліфорнії / Associated Press

      Дивіться відео з місця падіння літака у Каліфорнії:

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Жертви авіація
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