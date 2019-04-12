В Канаде анонсировали "неожиданность" для Путина в Черном море

Североатлантический альянс должен усилить свое присутствие в Черном море и отправить туда подводные лодки. В противном случае Россия будет вести себя все наглее.

В НАТО должны продолжать усиление Украины, сказал депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан во время дискуссии в рамках Киевского форума, пишет Укринформ.

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Да, альянс должен проводить с Украиной больше учений.

"Мы также должны усиливать свое присутствие и в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут "неожиданно" появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать", – отметил Безан.

Политик отметил, если этого не сделать, то "Путин будет пытаться все больше и больше продвигаться по чужой территории".

Украина действительно является тем щитом, который защищает западный мир от того, что надвигается с Востока,

– добавил он.

Отметим, НАТО готовит пакет военных мер в ответ на агрессию России в регионе. В частности, там планируют расширить масштабы воздушной разведки в регионе Черного моря.

Как отреагировал Запад на агрессию России на Азове?

Санкции ввели ЕС, США, Канада и Автралия. В санкционные списков попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, которые принимали участие в захвате украинских моряков. Кроме того, ограничения ввели против ряда компаний.

Почему возникла эскалация в регионе?25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судах. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.



Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.



15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа. Впоследствии защитники 24 пленников Кремля подали апелляции, однако суд их отклонил.