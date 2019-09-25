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      В Канаде два медведя устроили драку прямо на дороге: эффектное видео

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      В Канаде два медведя устроили драку прямо на дороге
      В Канаде два медведя устроили драку прямо на дороге / Скриншот с видео

      В Канаде два медведя-гризли заблокировали автодорогу. Животные явно пытались поделить территорию. Сначала медведи рычали друг на друга, а потом стали на задние лапы и начали драться.

      Видео с борьбой медведей выложили в соцсети. За считанные дни ролик стал вирусным и набрал более 2,5 миллиона просмотров.

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      А заканчивается видео тем, что медведи бегут в сторону оператора. Кроме того, заметно, что издали за противостоянием наблюдал волк, но он не приближался к медведям.

      Смотрите видео: драка медведей-гризли в Канаде

      Отметим, что в этом году сотрудниками службы охраны природы Британской Колумбии зафиксировано рекордное количество звонков – более 4 тысяч– связанных с конфликтами между людьми и медведями.

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      Теги: Новости Украины Курьезные новости Мир животных Канада
      Источник: 24 канал
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