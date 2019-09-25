06:21
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      У Канаді два ведмеді влаштували бійку просто на дорозі: ефектне відео

      42 Читать новость на русском
      У Канаді два ведмеді влаштували бійку просто на дорозі
      У Канаді два ведмеді влаштували бійку просто на дорозі / Скріншот з відео

      У Канаді два ведмеді-грізлі заблокували автодорогу. Тварини вочевидь намагалися поділити територію. Спочатку ведмеді гарчали один на одного, а потім стали на задні лапи і почали битися.

      Відео з боротьбою ведмедів виклали в соцмережі. За лічені дні ролик став вірусним та набрав понад 2,5 мільйони переглядів.

      Читайте також: Слон розгулював вулицями Харкова: цікаве відео

      А закінчується відео тим, що ведмеді біжать у бік оператора. Окрім того, помітно, що здалека за протистоянням спостерігав вовк, але він не наближався до ведмедів.  

      Дивіться відео: бійка ведмедів-гризлі в Канаді


      Зазначимо, що цього року співробітниками служби охорони природи Британської Колумбії зафіксовано рекордну кількість дзвінків – понад 4 тисячі – пов'язаних із конфліктами між людьми і ведмедями. 

      blog_ava
      Це була маріонетка Порошенка, – радник секретаря РНБО про Бровченка і ситуацію в оборонці
      сьогодні
      1374
      Теги: Новини України Курйозні новини Світ тварин Канада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      24 вересня , 22:14 Головні новини 24 вересня: відставки Князєва та Новака, зняття санкцій з Януковича
      2023
      Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      24 вересня , 22:00 Будто немцы недавно отступили, дети вместо дворников и заложники пропаганды: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 567
      Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      24 вересня , 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
      Олександр Бевза 1460
      Старі обличчя нової митниці
      24 вересня , 20:00 Старі обличчя нової митниці
      1123
      Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      24 вересня , 19:01 Джонсону не вдалося зупинити роботу британського парламенту: що потрібно знати
      Світлана Попова 470
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук