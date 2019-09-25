У Канаді два ведмеді влаштували бійку просто на дорозі: ефектне відео

У Канаді два ведмеді-грізлі заблокували автодорогу. Тварини вочевидь намагалися поділити територію. Спочатку ведмеді гарчали один на одного, а потім стали на задні лапи і почали битися.

Відео з боротьбою ведмедів виклали в соцмережі. За лічені дні ролик став вірусним та набрав понад 2,5 мільйони переглядів.

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А закінчується відео тим, що ведмеді біжать у бік оператора. Окрім того, помітно, що здалека за протистоянням спостерігав вовк, але він не наближався до ведмедів.

Дивіться відео: бійка ведмедів-гризлі в Канаді



Зазначимо, що цього року співробітниками служби охорони природи Британської Колумбії зафіксовано рекордну кількість дзвінків – понад 4 тисячі – пов'язаних із конфліктами між людьми і ведмедями.