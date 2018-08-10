В Канаде из-за стрельбы заблокировали город: четыре человека погибли
В пятницу, 10 августа, в столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла масштабная перестрелка, в которой по меньшей мере четыре человека погибли, также много пострадавших.
Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Twitter.
Читайте также: Стрельба в школе в Техасе: появилась информация о количестве жертв
Обстоятельства стрельбы неизвестны, однако правоохранители подчеркнули, что ситуация еще не под контролем. Местных просят избегать района Бруксайд-драйв.
Полиция призывает людей "оставаться в своих домах с закрытыми дверями в настоящее время для их безопасности", поскольку инцидент продолжается. Также работники полиции отметили, что по крайней мере четыре человека уже погибли. Дополнительную информацию о пострадавших пока нет.
На жилом шоссе можно увидеть многочисленные службы скорой помощи. Общественный транспорт в городе пока перенаправлен мимо района Бруксайд-драйв.
Правоохранители просят не размещать информацию о позициях или деятельности полиции для того, чтобы задержать злоумышленников.
К слову, что 3 июля в центре Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате чего один из них был госпитализирован, еще один пострадавший скончался.