16:33
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Канаде из-за стрельбы заблокировали город: четыре человека погибли

68 Читати новину українською
В Канаде из-за стрельбы заблокировали город
В Канаде из-за стрельбы заблокировали город / news.sky.com

В пятницу, 10 августа, в столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла масштабная перестрелка, в которой по меньшей мере четыре человека погибли, также много пострадавших.

Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Twitter.

Читайте также: Стрельба в школе в Техасе: появилась информация о количестве жертв

Обстоятельства стрельбы неизвестны, однако правоохранители подчеркнули, что ситуация еще не под контролем. Местных просят избегать района Бруксайд-драйв.

Полиция призывает людей "оставаться в своих домах с закрытыми дверями в настоящее время для их безопасности", поскольку инцидент продолжается. Также работники полиции отметили, что по крайней мере четыре человека уже погибли. Дополнительную информацию о пострадавших пока нет.

На жилом шоссе можно увидеть многочисленные службы скорой помощи. Общественный транспорт в городе пока перенаправлен мимо района Бруксайд-драйв.

Правоохранители просят не размещать информацию о позициях или деятельности полиции для того, чтобы задержать злоумышленников.

К слову, что 3 июля в центре Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате чего один из них был госпитализирован, еще один пострадавший скончался.

Теги: Криминальные новости Канада Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
сегодня, 16:02 Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сегодня, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
сегодня, 14:01 Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
Катерина Петренко
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук