В Канаде из-за стрельбы заблокировали город: четыре человека погибли

В пятницу, 10 августа, в столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла масштабная перестрелка, в которой по меньшей мере четыре человека погибли, также много пострадавших.

Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Twitter.

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Обстоятельства стрельбы неизвестны, однако правоохранители подчеркнули, что ситуация еще не под контролем. Местных просят избегать района Бруксайд-драйв.

Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area.



Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 серпня 2018 р.

Полиция призывает людей "оставаться в своих домах с закрытыми дверями в настоящее время для их безопасности", поскольку инцидент продолжается. Также работники полиции отметили, что по крайней мере четыре человека уже погибли. Дополнительную информацию о пострадавших пока нет.

На жилом шоссе можно увидеть многочисленные службы скорой помощи. Общественный транспорт в городе пока перенаправлен мимо района Бруксайд-драйв.

Правоохранители просят не размещать информацию о позициях или деятельности полиции для того, чтобы задержать злоумышленников.

К слову, что 3 июля в центре Киева неизвестные устроили стрельбу, в результате чего один из них был госпитализирован, еще один пострадавший скончался.