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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Канаді через стрілянину заблокували місто: чотири людини загинули

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У Канаді через стрілянину заблокували місто
У Канаді через стрілянину заблокували місто / news.sky.com

У п'ятницю, 10 серпня, в столиці канадської провінції Нью-Брансвік, місті Фредеріктон, сталася масштабна стрілянина, в якій щонайменше чотири людини загинули, також багато постраждалих.

Про це повідомила місцева поліція у соціальній мережі Twitter.

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Обставини стрілянини невідомі, однак правоохоронці підкреслили, що ситуація ще не під контролем. Місцевих просять уникати району Бруксайд-драйв.

Поліція закликає людей "залишатись у своїх будинках з закритими дверими в цей час для їхньої безпеки", оскільки інцидент продовжується. Також працівники поліції зазначили, що принаймні чотири людини вже загинули. Детальнішої інформації про постраждалих наразі немає.

На житловому шосе можна побачити численні служби швидкої допомоги. Громадський транспорт в місті поки перенаправлений для уникнення району Бруксайд-драйв.

Правоохоронці просять не розміщувати інформацію про позиції чи діяльність поліції для того, щоб затримати зловмисників.

До слова, що 3 липня в центрі Києва невідомі влаштували стрілянину, внаслідок чого одного з них було госпіталізовано, ще один постраждалий помер.

 

Теги: Кримінальні новини Поліція Канада
Джерело: 24 Канал
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