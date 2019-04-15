В Канаде неизвестный расстрелял прихожан в церкви: есть жертвы

В Канаде мужчина открыл огонь по верующим в церкви. В результате один человек погиб, еще один получил ранение.

Издание CBC сообщило, что трагедия произошла в церкви святого Христа в городке Сэлмон-Арм.

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По информации издания, 25-летний мужчина вошел в церковь во время службы и открыл огонь по прихожанам. Злоумышленника сразу же задержали.



Стрельба произошла в церкви во время службы

Пострадавших доставили в больницу вертолетом. Сейчас мотивы нападения устанавливают. В полиции считают, что они не связаны с религией.

FYI #BCAS MedEvac landing at BlackBurn Park #SalmonArm to pick up patient from a #RCMP incident — Shuswapscanner (@Shuswapscanner) 14 квітня 2019 р.

Издание также написало, что нападавший был знаком с жертвой.

К слову, еще одна резонансная стрельба недавно произошла в новозеландском городке Крайстчерч – там в двух мечетях неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 50 человек погибли и около 48 получили ранения. Главным подозреваемым в этом преступлении является 28-летний Брентон Таррант: он отличался ультраправыми взглядами. Пока его арестовали до 5 апреля.