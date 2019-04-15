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      В Канаде неизвестный расстрелял прихожан в церкви: есть жертвы

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      В Канаде неизвестный расстрелял прихожан в церкви
      В Канаде неизвестный расстрелял прихожан в церкви / Фото из открытых источников

      В Канаде мужчина открыл огонь по верующим в церкви. В результате один человек погиб, еще один получил ранение.

      Издание CBC сообщило, что трагедия произошла в церкви святого Христа в городке Сэлмон-Арм.

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      По информации издания, 25-летний мужчина вошел в церковь во время службы и открыл огонь по прихожанам. Злоумышленника сразу же задержали.


      Стрельба произошла в церкви во время службы

      Пострадавших доставили в больницу вертолетом. Сейчас мотивы нападения устанавливают. В полиции считают, что они не связаны с религией.

      Издание также написало, что нападавший был знаком с жертвой.

      К слову, еще одна резонансная стрельба недавно произошла в новозеландском городке Крайстчерч – там в двух мечетях неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 50 человек погибли и около 48 получили ранения. Главным подозреваемым в этом преступлении является 28-летний Брентон Таррант: он отличался ультраправыми взглядами. Пока его арестовали до 5 апреля.

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      Теги: Жертвы Канада Религия Криминальные новости
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