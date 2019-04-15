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      У Канаді невідомий розстріляв парафіян у церкві: є загиблий

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      У Канаді невідомий розстріляв парафіян у церкві
      У Канаді невідомий розстріляв парафіян у церкві / Фото з відкритих джерел

      У Канаді чоловік відкрив вогонь по вірянах у церкві. В результаті одна людина загинула, ще одна – зазнала поранення.

      Видання CBC повідомило, що трагедія сталася в церкві святого Христа в містечку Селмон-Арм.

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      За інформацією видання, 25-річний чоловік увійшов до церкви під час служби і відкрив вогонь по парафіянах. Зловмисника одразу ж затримали. 


      Стрілянина сталася у церкві під час служби

      Потерпілих доставили до лікарні вертольотом. Наразі мотиви нападу встановлюють. У поліції вважають, що вони не пов'язані з релігією.

      Видання також написало, що нападник був знайомий із жертвою.

      До слова, ще одна резонансна стрілянина нещодавно сталася у новозеландському містечку Крайстчерч – там у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 50 людей загинули та близько 48 зазнали поранень. Головним підозрюваним у цьому злочині є 28-річний Брентон Таррант: він відзначався ультраправими поглядами. Поки його заарештували до 5 квітня.

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      Теги: Жертви Канада Кримінальні новини Релігія
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