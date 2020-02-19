12:50
19 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
      Вєсті Кремля
      22:12, 18 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, 18 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      В Канаде пассажирский самолет приземлился без одного колеса: видео

      - Читати новину українською
      В Торонто самолет приземлился без колеса / Твиттер Tom Podolec

      Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Нью-Йорка в Торонто, при взлете потерял колесо. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Самолет удалось безопасно посадить.

      На борту лайнера находились 120 пассажиров и пять бортпроводников. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает CTV News.

      Читайте также: В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы: фото, видео

      Самолет Air Canada, следовавший из Нью-Йорка в Торонто, был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери одного колеса во время взлета,
      – говорится в сообщении.

      Лайнеру удалось безопасно приземлиться в Торонто. Пока неизвестно, нашли ли само колесо. Сигнал о чрезвычайной ситуации подали для того, чтобы самолет имел приоритет среди других при посадке.

      В Канаде самолет приземлился без одного колеса: смотрите видео

       

       

      Коломойский слишком близко подобрался к своей цели, – Шабунин
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Канада Чрезвычайное происшествие авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Наступление боевиков – новый вызов для Зеленского
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 10:02 Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым: главное из выступления Украины в ООН
      Василь Денисюк
      18 февраля , 13:01 Топ-10 "трансферов" из футбола в покер
      18 февраля , 10:07 Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System
      Рузана Ємельянова
      сегодня , 09:00 Заплатил 300 долларов: врач, который требовал взятку в смертельно больного, отделался штрафом
      Олександра Устінова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук