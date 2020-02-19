В Канаде пассажирский самолет приземлился без одного колеса: видео

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Нью-Йорка в Торонто, при взлете потерял колесо. Экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Самолет удалось безопасно посадить.

На борту лайнера находились 120 пассажиров и пять бортпроводников. Никто из них не пострадал. Об этом сообщает CTV News.

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Самолет Air Canada, следовавший из Нью-Йорка в Торонто, был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери одного колеса во время взлета,

– говорится в сообщении.

Лайнеру удалось безопасно приземлиться в Торонто. Пока неизвестно, нашли ли само колесо. Сигнал о чрезвычайной ситуации подали для того, чтобы самолет имел приоритет среди других при посадке.

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