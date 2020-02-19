У Канаді пасажирський літак приземлився без одного колеса: відео

Пасажирський літак авіакомпанії Air Canada, який летів з Нью-Йорка до Торонто, під час зльоту втратив колесо. Екіпаж подав сигнал про надзвичайну ситуацію. Літак вдалося безпечно посадити.

На борту лайнера перебували 120 пасажирів та п'ятеро бортпровідників. Ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє CTV News.

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Літак Air Canada, який прямував з Нью-Йорка до Торонто, був змушений подати сигнал про надзвичайну ситуацію у польоті після втрати одного колеса під час зльоту,

– йдеться у повідомленні.

Лайнеру вдалося безпечно приземлитися у Торонто. Наразі невідомо, чи знайшли саме колесо. Сигнал про надзвичайну ситуацію подали для того, щоб літак мав пріоритет серед інших при посадці.

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