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      У Канаді пасажирський літак приземлився без одного колеса: відео

      - Читать новость на русском
      У Торонто літак приземлився без колеса / Твіттер Tom Podolec

      Пасажирський літак авіакомпанії Air Canada, який летів з Нью-Йорка до Торонто, під час зльоту втратив колесо. Екіпаж подав сигнал про надзвичайну ситуацію. Літак вдалося безпечно посадити.

      На борту лайнера перебували 120 пасажирів та п'ятеро бортпровідників. Ніхто з них не постраждав. Про це повідомляє CTV News.

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      Літак Air Canada, який прямував з Нью-Йорка до Торонто, був змушений подати сигнал про надзвичайну ситуацію у польоті після втрати одного колеса під час зльоту,
      – йдеться у повідомленні.

      Лайнеру вдалося безпечно приземлитися у Торонто. Наразі невідомо, чи знайшли саме колесо. Сигнал про надзвичайну ситуацію подали для того, щоб літак мав пріоритет серед інших при посадці.

      У Канаді літак приземлився без одного колеса: дивіться відео

       

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Канада Надзвичайні ситуації авіація
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