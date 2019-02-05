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      В Канаде поезд сошел с рельсов: есть погибшие

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      Авария поезда в Канаде
      Авария поезда в Канаде / Фото из открытых источников

      В Канадской провинции Британская Колумбия с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов товарного поезда. В результате инцидента погиб машинист, проводник и ассистент-стажер.

      Об этом сообщил телеканал CBC News.

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      В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что часть вагонов с зерном перевернулись и упали в реку. Попадание топлива и других загрязняющих веществ в воде пока не обнаружено.

      аварія потяга, жертви, Канада
      Работники поезда, которые погибли в результате аварии

      Поезд принадлежит канадской Тихоокеанской железной дороге и компания пообещала провести внутреннее расследование.

       

       

      Теги: Жертвы Железная дорога Канада
      Источник: 24 Канал
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