В Канаде поезд сошел с рельсов: есть погибшие
В Канадской провинции Британская Колумбия с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов товарного поезда. В результате инцидента погиб машинист, проводник и ассистент-стажер.
Об этом сообщил телеканал CBC News.
Читайте также: В Индии поезд сошел с рельсов: есть погибшие
В Министерстве охраны и окружающей среды Британской Колумбии рассказали, что часть вагонов с зерном перевернулись и упали в реку. Попадание топлива и других загрязняющих веществ в воде пока не обнаружено.
Работники поезда, которые погибли в результате аварии
Поезд принадлежит канадской Тихоокеанской железной дороге и компания пообещала провести внутреннее расследование.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Порошенко очертил пять ключевых направлений экономического роста Украинысегодня , 02:54
-
Новая маркировка пищевых продуктов в Украине: чего следует ожидать и какими будут последствиясегодня , 01:43
-
Кто уничтожал военный потенциал ВСУ в 1991– 2014 годах: подозреваются все министры оборонысегодня , 01:13
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения2 мая 2016 , 10:18
Березовский говорил о возможном самоубийстве, - друг26 марта 2013 , 16:13 4
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00