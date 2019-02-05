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      У Канаді потяг зійшов з рейок: є загиблі

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      Аварія потяга в Канаді
      Аварія потяга в Канаді / Фото з відкритих джерел

      У Канадській провінції Британська Колумбія з рейок зійшли понад 30 вагонів товарного поїзда. Внаслідок інциденту загинув машиніст, провідник та асистент-стажер.

      Про це повідомив телеканал CBC News.

      Читайте також: В Індії потяг зійшов з рейок: є загиблі

      Зазначається, що вантажний потяг зійшов з рейок 4 лютого близько 1:00 (8:00 за київським часом)

      У Міністерстві охорони і навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що частина вагонів із зерном перекинулися і впали в річку. Попадання палива та інших забруднюючих речовин у воду поки не виявлено.

      аварія потяга, жертви, Канада
      Працівники потяга, які загинули внаслідок аварії

      Потяг належить канадській Тихоокеанської залізниці і компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування.

      На початку січня 16 вагонів поїзда цій ж компанії зійшли з рейок у тому ж районі. Тоді внаслідок аварії ніхто не постраждав.

       

       

      Теги: Канада Жертви Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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