У Канаді потяг зійшов з рейок: є загиблі
У Канадській провінції Британська Колумбія з рейок зійшли понад 30 вагонів товарного поїзда. Внаслідок інциденту загинув машиніст, провідник та асистент-стажер.
Про це повідомив телеканал CBC News.
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Зазначається, що вантажний потяг зійшов з рейок 4 лютого близько 1:00 (8:00 за київським часом)
У Міністерстві охорони і навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що частина вагонів із зерном перекинулися і впали в річку. Попадання палива та інших забруднюючих речовин у воду поки не виявлено.
Працівники потяга, які загинули внаслідок аварії
Потяг належить канадській Тихоокеанської залізниці і компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування.
На початку січня 16 вагонів поїзда цій ж компанії зійшли з рейок у тому ж районі. Тоді внаслідок аварії ніхто не постраждав.
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