У Канаді потяг зійшов з рейок: є загиблі

У Канадській провінції Британська Колумбія з рейок зійшли понад 30 вагонів товарного поїзда. Внаслідок інциденту загинув машиніст, провідник та асистент-стажер.

Про це повідомив телеканал CBC News.

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Зазначається, що вантажний потяг зійшов з рейок 4 лютого близько 1:00 (8:00 за київським часом)

У Міністерстві охорони і навколишнього середовища Британської Колумбії розповіли, що частина вагонів із зерном перекинулися і впали в річку. Попадання палива та інших забруднюючих речовин у воду поки не виявлено.



Працівники потяга, які загинули внаслідок аварії

Потяг належить канадській Тихоокеанської залізниці і компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування.

На початку січня 16 вагонів поїзда цій ж компанії зійшли з рейок у тому ж районі. Тоді внаслідок аварії ніхто не постраждав.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb — Geneviève Normand (@GeNormand) 4 лютого 2019 р.

3 people killed when train derailed near Field BC. The crash happened in a remote area, but you can see some of the wreckage from the hwy @CTVCalgary @CTVVancouver pic.twitter.com/7HXnXdLY3W — Brenna Rose (@BrennaRoseTV) 4 лютого 2019 р.