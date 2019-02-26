В Канаде произошло ДТП с участием 70 авто

На востоке Канады 25 февраля произошла масштабная авария с участием более 70 автомобилей из-за плохих погодных условий.

ДТП произошло на юге провинции Онтарио, несколько человек получили ранения, сообщает телеканал CTV News.

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Среди столкнувшихся автомобилей оказались также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX — Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) February 25, 2019