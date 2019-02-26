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      В Канаде произошло ДТП с участием 70 авто

      31 Читати новину українською
      Авария в Канаде
      Авария в Канаде / 2007W209 via Twitter

      На востоке Канады 25 февраля произошла масштабная авария с участием более 70 автомобилей из-за плохих погодных условий.

      ДТП произошло на юге провинции Онтарио, несколько человек получили ранения, сообщает телеканал CTV News.

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      Среди столкнувшихся автомобилей оказались также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

      Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

       

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      Теги: Аварии и ДТП Канада
      Источник: 24 Канал
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