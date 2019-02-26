У Канаді сталася ДТП за участю 70 авто

На сході Канади 25 лютого відбулася масштабна аварія за участю більше 70 автомобілів через погані погодні умови.

ДТП сталося на півдні провінції Онтаріо, кілька людей отримали поранення, повідомляє телеканал CTV News.

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Серед автомобілів, що зіткнулися виявилися також кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.

Як повідомив представник поліції штату Онтаріо Керрі Шмідт, причиною ДТП став сильний снігопад і нульова видимість на дорогах.

Vehicles have all been removed from #Hwy400 SB south of Mapleview Drive. Highway remains closed for plowing and road repairs.

Updates to follow #Barrie #PileUp #WinterStorm #WhiteOut pic.twitter.com/fqOunoH7MX — Sgt Kerry Schmidt (@OPP_HSD) February 25, 2019