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      У Канаді сталася ДТП за участю 70 авто

      133 Читать новость на русском
      Аварія у Канаді
      Аварія у Канаді / 2007W209 via Twitter

      На сході Канади 25 лютого відбулася масштабна аварія за участю більше 70 автомобілів через погані погодні умови.

      ДТП сталося на півдні провінції Онтаріо, кілька людей отримали поранення, повідомляє телеканал CTV News.

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      Серед автомобілів, що зіткнулися виявилися також кілька вантажівок і один бензовоз, що призвело до розливу близько 500 літрів дизельного палива.

      Як повідомив представник поліції штату Онтаріо Керрі Шмідт, причиною ДТП став сильний снігопад і нульова видимість на дорогах.

       

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      Теги: Канада Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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