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      В Канаде сгорел Украинский культурный центр: фото и видео

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      В Канаде сгорел Украинский культурный центр
      В Канаде сгорел Украинский культурный центр / Hamilton Fire Department Twitter (@HamiltonFireDep)

      В Канаде сгорел Украинский культурный центр, который находится вблизи Торонто. Пожар произошел в ночь на 13 апреля.

      Никто не пострадал, однако само помещение было серьезно повреждено, сообщает пожарное отделение Гамильтона.

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      Кроме культурного центра, в здании находилось также отделение кредитного союза.

      Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства и документы. Устанавливают также и причины возгорания.

      канада торонто
      Последствия пожара // Фото: Укринформ

      канада укрінформ

      ​Последствия пожара // Фото: Укринформ

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