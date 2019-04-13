В Канаде сгорел Украинский культурный центр: фото и видео
В Канаде сгорел Украинский культурный центр, который находится вблизи Торонто. Пожар произошел в ночь на 13 апреля.
Никто не пострадал, однако само помещение было серьезно повреждено, сообщает пожарное отделение Гамильтона.
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Кроме культурного центра, в здании находилось также отделение кредитного союза.
Пока неизвестно, были ли уничтожены в огне наличные средства и документы. Устанавливают также и причины возгорания.
Последствия пожара // Фото: Укринформ
Последствия пожара // Фото: Укринформ
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