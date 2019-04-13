В Канаді згорів Український культурний центр: фото та відео
В Канаді згорів Український культурний центр, який знаходиться поблизу Торонто. Пожежа сталася у ніч на 13 квітня.
Ніхто не постраждав, однак саме приміщення зазнало серйозних пошкоджень, повідомляє пожежне відділення Гамільтона.
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Окрім культурного центру, в будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки.
Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти та документи. Встановлюють також і причини займання.
Наслідки пожежі// Фото: Укрінформу
Наслідки пожежі// Фото: Укрінформу
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