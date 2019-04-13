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      В Канаді згорів Український культурний центр: фото та відео

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      В Канаді згорів Український культурний центр
      В Канаді згорів Український культурний центр / Hamilton Fire Department Twitter (@HamiltonFireDep)

      В Канаді згорів Український культурний центр, який знаходиться поблизу Торонто. Пожежа сталася у ніч на 13 квітня.

      Ніхто не постраждав, однак саме приміщення зазнало серйозних пошкоджень, повідомляє пожежне відділення Гамільтона.

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      Окрім культурного центру, в будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки.

      Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти та документи. Встановлюють також і причини займання.

      канада торонто
      Наслідки пожежі// Фото: Укрінформу

      канада укрінформ
      Наслідки пожежі// Фото: Укрінформу

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