В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью

В результате аварии поезда перевернулись цистерны и вылилась нефть / Фото из открытых источников

Поезд, перевозивший сырую нефть, сошел с рельсов в результате чего перекинулись около 37 цистерн с топливом. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия аварии, в том числе утечка нефти.