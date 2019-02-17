В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью
Поезд, перевозивший сырую нефть, сошел с рельсов в результате чего перекинулись около 37 цистерн с топливом. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия аварии, в том числе утечка нефти.
Телеканал CBC сообщил о том, что спасатели оцепили место аварии поезда.
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Экологи отмечают, что нефтью, вероятно, отравлен основной источник воды для скота в этой местности. Специалисты оценивают ситуацию.
Эксперты окружили место инцидента проводят расследование причин аварии // CBC
Инцидент произошел в поселке Сейнт Лазарь в 300 километрах от столицы провинции города Виннипег.
Утечка нефти мог вызвать заражение источника питьевой воды для скота // CBC
Причины схода вагонов с колеи остаются неизвестными, ведется расследование. Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.