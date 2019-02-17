У Канаді зійшли з рейок 37 цистерн з нафтою

Поїзд, який перевозив сиру нафту, зійшов з рейок внаслідок чого перекинулися близько 37 цистерн з паливом. Співробітники екстрених служб усувають наслідки аварії, в тому числі витік нафти.

Телеканал CBC повідомив про те, що рятувальники оточили місце аварії потяга. Читайте також: Смертельна ДТП у Києві: водій BMW здався поліції Екологи відзначають, що нафтою, ймовірно, отруєний основне джерело води для худоби в цій місцевості. Фахівці оцінюють ситуацію.

Експерти оточили місце інциденту проводять розслідування причин аварії // CBC Інцидент трапився у селищі Сейнт Лазар в 300 кілометрах від столиці провінції міста Вінніпег.

Витік нафти міг спричинити зараження джерела питної води для худоби // CBC Причини сходження вагонів із колії залишаються невідомими, триває розслідування. Зазначається, що внаслідок аварії постраждалих немає. Oil in the pipe and grain on the train making sense to anybody? Another train wreck with oil by St. Lazare pic.twitter.com/gmGNH5hmn2 — luke lelond (@lukelelond) 16 лютого 2019 р.