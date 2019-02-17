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      У Канаді зійшли з рейок 37 цистерн з нафтою

      193 Читать новость на русском
      Внаслідок аварії потяга перекинулися цистерни та вилилась нафта
      Внаслідок аварії потяга перекинулися цистерни та вилилась нафта / cbc

      Поїзд, який перевозив сиру нафту, зійшов з рейок внаслідок чого перекинулися близько 37 цистерн з паливом. Співробітники екстрених служб усувають наслідки аварії, в тому числі витік нафти.

      Телеканал CBC повідомив про те, що рятувальники оточили місце аварії потяга.

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      Екологи відзначають, що нафтою, ймовірно, отруєний основне джерело води для худоби в цій місцевості. Фахівці оцінюють ситуацію.

      Канада, аварія потяга, нафта
      Експерти оточили місце інциденту проводять розслідування причин аварії // CBC

      Інцидент трапився у селищі Сейнт Лазар в 300 кілометрах від столиці провінції міста Вінніпег.

      Канада, нафта, аварія
      Витік нафти міг спричинити зараження джерела питної води для худоби // CBC

      Причини сходження вагонів із колії залишаються невідомими, триває розслідування. Зазначається, що внаслідок аварії постраждалих немає.

       

      blog_ava
      Модель Вінні Харлоу повністю оголилась перед камерою: 18+
      16 лютого
      1377
      Теги: Канада Залізниця Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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