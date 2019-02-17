У Канаді зійшли з рейок 37 цистерн з нафтою
Поїзд, який перевозив сиру нафту, зійшов з рейок внаслідок чого перекинулися близько 37 цистерн з паливом. Співробітники екстрених служб усувають наслідки аварії, в тому числі витік нафти.
Телеканал CBC повідомив про те, що рятувальники оточили місце аварії потяга.
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Екологи відзначають, що нафтою, ймовірно, отруєний основне джерело води для худоби в цій місцевості. Фахівці оцінюють ситуацію.
Експерти оточили місце інциденту проводять розслідування причин аварії // CBC
Інцидент трапився у селищі Сейнт Лазар в 300 кілометрах від столиці провінції міста Вінніпег.
Витік нафти міг спричинити зараження джерела питної води для худоби // CBC
Причини сходження вагонів із колії залишаються невідомими, триває розслідування. Зазначається, що внаслідок аварії постраждалих немає.