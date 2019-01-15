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      В Канаде тюлени захватили маленький городок

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      Городок Роддиктон-Биде Арм захватили тюлени
      Городок Роддиктон-Биде Арм захватили тюлени / Фото из открытых источников

      В городе Роддиктон-Биде Арм, на острове Ньюфаундленд, местные жители столкнулись с небывалым количеством тюленей.

      Об этом сообщило издание LiveScience.

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      Сейчас городом перемещаются около 40 животных.

      Рыбак Брэндон Фитцпатрик выложил в сеть фотографии тюленей на дороге.

      Животные, вероятно, плавали внутренними заливами и ручьями, преследуя рыбу, и заблудились,
      – наисав Брэндон.

      В городе Роддиктон-Биде Арм на севере Ньюфаундленда обычно зимуют гренландские тюлени. Представители канадского департамента рыбного хозяйства сообщили, что в этом году на северо-восточном побережье Ньюфаундленда мало льда, и животные начали выходить на берег.

      Чиновники департамента призывают местных жителей сообщать о тюленях, находящихся в опасности. Окраска животных позволяет им сливаться с заснеженными дорогами, сообщается, что два тюленя уже были сбиты машинами.

       

      Теги: Мир животных Канада
      Источник: 24 Канал
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