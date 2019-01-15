У Канаді тюлені захопили маленьке містечко

У місті Роддіктон-Біде Арм, на острові Ньюфаундленд, місцеві жителі зіткнулися з небувалою кількістю тюленів.

Про це повідомило видання LiveScience.

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Наразі містом переміщаються близько 40 тварин.

Рибалка Брендон Фитцпатрик виклав у мережу фотографії тюленів на дорозі.

Тварини, ймовірно, плавали внутрішніми затоками і струмками, переслідуючи рибу, і заблукали,

– наисав Брендон.

У місті Роддіктон-Біде Арм на півночі Ньюфаундленду зазвичай зимують гренландскі тюлені. Представники канадського департаменту рибного господарства повідомили, що в цьому році на північно-східному узбережжі Ньюфаундленду мало льоду, і тварини почали виходити на берег.

Чиновники департаменту закликають місцевих жителів повідомляти про тюленів, які перебувають у небезпеці. Забарвлення тварин дозволяє їм зливатися з засніженими дорогами, повідомляється, що два тюленя вже були збиті машинами.