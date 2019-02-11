В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы

Спасатели нашли трех лыжников из Одессы, которые заблудились 9 февраля на спуске с горы Тростян.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Львовской области сообщили, что 9 февраля на поиски отправили спасателей, а под вечер того же дня экстремалов нашли.

Читайте также: Как сделать поход в зимние горы безопаснее – читайте в материале 24 канала

Заблудившиеся лыжники родом из Одессы – две женщины, которым по 44 года, а также мужчина в возрасте 55 лет. К счастью, замерзнуть они не успели, а потому в помощи медиков не нуждались.

"Сама поисковая операция была не совсем сложной, поскольку они заблудились у подножия горы, просто спустились с другой стороны от подъемника. Поиски всего длились около 35 минут. Туристы были найдены и оперативно доставлены к подъемникам. Дальше они уже сами своим ходом пошли домой", – пояснил спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

Что делать, когда заблудился?• Свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания.

• Когда же остались без связи, то главное не замерзнуть – постоянно двигайтесь. Когда найдете, к примеру, ручеек, то помните, если вдоль него двигаться, то обычно дойдете до реки или до населенного пункта.

• Если все же заблудились в лесу и переночевать негде, то может спасти снежная избушка. Построить ее могут два человека с помощью четырех лыж или палок. Укрытие точно поможет переждать ночь.

• Еще одно спасение – избушка лесника. Именно такая спасла жизнь Игоря Грищенко, которого в январе искала вся страна.

В интернете опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены колыбы в украинских Карпатах. Такая карта должна помочь заблудившимся туристам скрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.