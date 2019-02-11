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      В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы

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      В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы
      В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Одессы / Фото из открытых источников

      Спасатели нашли трех лыжников из Одессы, которые заблудились 9 февраля на спуске с горы Тростян.

      В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Львовской области сообщили, что 9 февраля на поиски отправили спасателей, а под вечер того же дня экстремалов нашли.

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      Заблудившиеся лыжники родом из Одессы – две женщины, которым по 44 года, а также мужчина в возрасте 55 лет. К счастью, замерзнуть они не успели, а потому в помощи медиков не нуждались.

      "Сама поисковая операция была не совсем сложной, поскольку они заблудились у подножия горы, просто спустились с другой стороны от подъемника. Поиски всего длились около 35 минут. Туристы были найдены и оперативно доставлены к подъемникам. Дальше они уже сами своим ходом пошли домой", – пояснил спикер ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

      Что делать, когда заблудился?• Свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания.
      • Когда же остались без связи, то главное не замерзнуть – постоянно двигайтесь. Когда найдете, к примеру, ручеек, то помните, если вдоль него двигаться, то обычно дойдете до реки или до населенного пункта.
      • Если все же заблудились в лесу и переночевать негде, то может спасти снежная избушка. Построить ее могут два человека с помощью четырех лыж или палок. Укрытие точно поможет переждать ночь.
      • Еще одно спасение – избушка лесника. Именно такая спасла жизнь Игоря Грищенко, которого в январе искала вся страна.

      В интернете опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены колыбы в украинских Карпатах. Такая карта должна помочь заблудившимся туристам скрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.

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      13 февраля
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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Путешествия Новости Одессы ГСЧС Карпаты
      Источник: 24 Канал
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