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      В интернете появилась карта колыб в Карпатах, где смогут найти приют заблудившиеся туристы

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      Карта колыб в Карпатах, где можно спрятаться, если вы заблудились
      Карта колыб в Карпатах, где можно спрятаться, если вы заблудились / Иллюстративное фото

      В интернете опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены колыбы в украинских Карпатах. Такая карта должна помочь заблудившимся туристам укрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.

      На карте обозначены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно остаться на ночь. Красным цветом обозначены места, где колыбы были, но сгорели или были разрушены.

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      Такая карта будет полезной для туристов или лыжников, которые планируют отдых в горах.

      Отметим, что карта появилась вскоре после инцидента с киевским туристом Игорем Грищенко. Он более 4 дней бродил по Карпатами, пока не наткнулся на хижину лесника. Там турист и смог дождаться чрезвычайников, которые его спасли.

      Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?
      Вечером 6 января по Службы спасения сообщение о том, что в районе горы Гымбы заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться. Грищенко искали 4 дня и привлекли для этого вертолет, квадрокоптер и собак.

      Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.

      10 января Грищенко вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в колыбе лесника. Впоследствии, в этот же день чрезвычайники нашли пропавшего лыжника. Туриста доставили в реанимацию с обморожениями конечностей, однако он находится в стабильном состоянии.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Украины Новости недвижимости Украины Карпаты Путешествия Отдых
      Источник: 24 канал
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