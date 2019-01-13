В интернете появилась карта колыб в Карпатах, где смогут найти приют заблудившиеся туристы

В интернете опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены колыбы в украинских Карпатах. Такая карта должна помочь заблудившимся туристам укрыться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.

На карте обозначены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно остаться на ночь. Красным цветом обозначены места, где колыбы были, но сгорели или были разрушены.

Читайте также: Безопасный отдых в горах: на что следует прежде всего обращать внимание

Такая карта будет полезной для туристов или лыжников, которые планируют отдых в горах.

Отметим, что карта появилась вскоре после инцидента с киевским туристом Игорем Грищенко. Он более 4 дней бродил по Карпатами, пока не наткнулся на хижину лесника. Там турист и смог дождаться чрезвычайников, которые его спасли.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?

Вечером 6 января по Службы спасения сообщение о том, что в районе горы Гымбы заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться. Грищенко искали 4 дня и привлекли для этого вертолет, квадрокоптер и собак.



Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.



10 января Грищенко вышел на связь и сообщил спасателям, что находится в колыбе лесника. Впоследствии, в этот же день чрезвычайники нашли пропавшего лыжника. Туриста доставили в реанимацию с обморожениями конечностей, однако он находится в стабильном состоянии.