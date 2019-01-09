Безопасный отдых в горах: на что следует прежде всего обращать внимание

Конечно, каждый планирует отдых под свой вкус или кошелек. Правда, каждому следует иметь в виду, что на любом курорте сервис обеспечивает персонал, который должен быть аккуратным, внимательным, трезвым и ответственным.

Об этом рассказал сотрудник одного из горнолыжных курортов Украины Владимир Шевлюк в комментарии 24 канала.

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По его словам, на любом курорте опасные участки трасс должны быть обозначены и ограждены.

На это обращайте внимание, особенно во время семейного отдыха. Лучше заранее подготовиться, прочитать отзывы в Интернете. Если же отзывы негативные, а посетить это место все же хочется, готовьтесь более тщательно, уделите внимание своей медицинской аптечке и средствам связи,

– подчеркнул он.

В частности, Владимир Шевлюк советует в телефоне обязательно сохранить номера местного аварийно-спасательного отряда.

"Продумайте вопрос транспорта. Катайтесь с надежным напарником", – добавил эксперт.

Напомним, на 2 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах два человека упали с подъемника из-за того, что от него оторвалась часть конструкции.



Кроме того, 6 января к спасателям на Закарпатье поступили 2 сообщения о потерявшихся туристах. Первый вызов был от людей, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района – в условиях плохой видимости они потеряли ориентиры и заблудились. Второе же сообщение было о том, что в районе все той же горы Гимба заблудились двое лыжников. В итоге один из них погиб в горах и еще одного лыжника ищут до сих пор. Остальным же удалось спастись.