Опасные подъемники: что нужно знать о правах туристов на зимних курортах

В Карпатах на горнолыжном курорте Драгобрат два человек упали с подъемника, от которого оторвалась часть конструкции. Как действовать в подобных ситуациях, какие права имеют туристы и возможно ли предусмотреть неисправность подъемника – выяснил сайт "24".

Инцидент с подъемником в Карпатах

2 января на горнолыжном курорте Драгобрат в украинских Карпатах двое туристов упали с подъемника из-за того, что от него оторвалась часть конструкции. Об этом одна из пострадавших, Анна Самородова, рассказала на своей странице в Facebook. Ее сообщение набрало более тысячи распространений, а в комментариях украинцы делятся подобными историями из опыта близких или даже своего собственного.

Я второй раз родилась. День был прекрасный, каталочки супер, и тут мы поехали "в елки". Садимся на кресельный подъемник "Вершина", опускаем ту железяку, на которую ставят лыжи и борд, проезжаем метров 15-20, и тут эта железяка вырывается из креплений и летит вниз. Вместе с нами. Точнее, мы падаем с подъемника вместе с ней. За секунду до этого Миша (спутник девушки – 24) говорит "что-то внизу", я подумала, что задела снег лыжей, но носки были подняты, это невозможно,

– говорится в заметке.

После падения подъемник останавливать не стали. Более того – сотрудники кричали людям, которые упали, чтобы они отползли в сторону и не мешали ехать другим туристам. Так, пострадавшие были вынуждены выбираться из ловушки сами, постоянно уклоняясь от кресел подъемника, которые двигались с другими лыжниками.

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Поскольку инцидент произошел в начале подъема, где высота не является критической, пострадавшие отделались незначительными ушибами и испугом. Однако, если бы подобное случилось выше – травм вряд ли удалось бы избежать.

"Подхожу к работникам, а они такие: "Да, раскрутилось. Ну ничего, бывает"... А если бы это произошло на середине подъема, где высота – около 15 метров? "Бывает"? Я даже боюсь об этом думать. Что самое интересное, нам сказали: "Возможно, вы сильно на него нажали". Это же вроде подъемник. А на эту подставку нужно ставить борд и лыжи. Что значит "сильно нажали"? Еще были версии, что я задела лыжей снег и мы упали (опять же), а самая прекрасная, что это мы его специально сломали", – добавила Анна Самородова.



Фото сломанных конструкций подъемника

По словам Анны, в качестве компенсации им предложили скипасы (билеты на подъемник) – "чтобы об этой ситуации забыли". Это вызвало возмущение, ведь никто так и не дал гарантий, что такая же ситуация не повторится с другими туристами и на опасной высоте.

Еще один пострадавший, теле- и радиоведущий Михаил Шаманов, также добавил, что от компенсации они отказались.

Нам ничего не нужно было. Мы просто хотим кататься безопасно. За наши деньги. Мы не услышали банального извинения. Судя по комментариям владельца подъемника, не дождемся. Претензии только к нему,

– отметил он.

Реакция администрации комплекса

Администрация курортного комплекса "Вершина Карпат", где произошел инцидент, в комментарии одному из изданий сказала, что лыжники намеренно отцепили конструкцию подъемника.

На подъемнике все в порядке, они сами зацепились, развернулись и выпали. Потому что они сидели в сиденье, поэтому не могли выпасть из конструкции. Кресло держало их. Они оперлись и отцепили конструкцию самостоятельно. Вместе со своими лыжами, которые были прикреплены и висели снизу,

–ьобъяснила администратор комплекса Надежда Цибиленко.

Также, по ее словам, люди спланировали это сделать заранее. Ведь на записи с камеры наблюдения администраторы заметили "странные действия туристов", которые якобы планировали выпрыгнуть с подъемника.



Драгобрат – самый высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат

Михаил Шаманов назвал версию администрации абсурдной.

"То есть, мы только сели на креслице и через 20 метров решили сойти?... Напоминаю, что после инцидента мы подходили к работникам подъемника и они нам показали, что отцепить эту конструкцию могут только двое мужчин одновременно, когда креслице стоит. То есть, по словам владельцев, мы, сев в креслице с бордом и лыжами на ногах, в полной экипировке, каким образом смогли раскрутить крепления, для того, чтобы упасть??? Если у них есть видео, пусть предоставляют. На подъемниках есть видеонаблюдение. Я хочу посмотреть на наше "странное поведение туристов", – написал он на своей странице в Facebook.

Какие права имеют туристы?

В случае отсутствия страхования процесс возмещения компенсации не будет легким и без помощи адвоката здесь не обойтись. Прежде всего, сложности возникнут при определении, чем именно вызвано ущерб и кто виноват, объясняет в комментарии сайту "24" адвокат и руководитель ОО "Лига украинских правозащитников" Юлия Сегеда.

Так, вред, причиненный источником повышенной опасности, компенсируется лицом, являющимся владельцем или арендует это транспортное средство или механизм. Однако в суде еще нужно будет доказать, что горнолыжный подъемник является этим источником повышенной опасности – прямо это нигде не прописано. Также будет необходимость выяснить, кто именно является владельцем конкретного подъемника – часто хозяйственную деятельность осуществляет одно предприятие, а оборудованием владеет другое.



После травмы важно написать соответствующие заявления для получения компенсации

По словам адвоката, проблемой является и то, что люди, даже получив травмы, часто не обращаются за возмещением и этим дают возможность продолжать опасную эксплуатацию таких механизмов.

Поэтому как действовать в случае неприятного инцидента, который привел к травме? Прежде всего пострадавшему нужно всеми возможными средствами зафиксировать то, что произошло – обратиться к врачу, сделать фото, видео, найти свидетелей.

Вызывайте полицию, МЧС, фиксируйте событие. Это важно. Советую сразу написать заявление лицу, которое предоставляло вам услуги (получало от вас плату за пользование подъемником) в двух экземплярах, где изложить события и требовать предоставить документы о деятельности и обслуживании подъемника. Один экземпляр под роспись предоставьте директору. Это важно. Кроме того, стоит сфотографировать доску потребителя и все таблички, находящимся на территории оборудования. Это надо сделать сразу на всякий случай. Обращайте внимание на то, что написано в чеках на оплату – они будут важным доказательством,

– объясняет Юлия Сегеда.

Также полезным будет письменное обращение в службу защиты прав потребителей с требованием остановить деятельность предприятия и подъемника до проведения проверки, ведь это может быть опасно для других туристов.

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Что касается конкретного инцидента на курорте в Карпатах, то, поскольку администрация уже подтвердила наличие видео, в заявлении необходимо написать просьбу предоставить видеозапись и требование о его сохранении.

"Понимая все сложности, и то, что люди в большинстве своем не знают, что делать правильно сразу, и начинают действовать уже когда вернулись с курорта, то администрация заняла простую позицию "сами виноваты". В любом случае я советую защищать свои права, добиваться возмещения, а еще – всегда пользоваться страхованием", – резюмировала Юлия Сегеда.

Как избежать опасных инцидентов?

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на подъемнике, прежде всего нужно знать элементарные правила поведения на этом механизме. Работник горнолыжного курорта Владимир Шевлюк рассказал сайту "24", какие ошибки чаще всего допускают люди на подъемниках.

По его словам, прежде всего необходимо понимать, что любая канатная дорога – объект повышенной опасности, безопасная эксплуатация которого зависит от четкого выполнения правил как персоналом, так и пассажирами. Довольно часто случаются различные ситуации, связанные с неправильными действиями или нарушениями со стороны самих пассажиров. Тем не менее, наиболее распространенными являются:

► невнимательность, суета при посадке и высадке, нескоординированность действий нескольких пассажиров при посадке на многоместное кресло,

► нарушение правил по перевозке багажа, не заправленная одежда, руки в темляках лыжных палок;

► катание в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, курение в кресле;

► нарушение правил пользования запорными планками (дугами безопасности): закрытие на посадке без учета высоты пола или снега, открывание на линии значительно раньше зоны высадки, демонстративный отказ пользоваться ими;

► баловство и суета в креслах на линии, раскачивание кресел;

► соскакивания с кресла на линии

Перед посадкой стоит обратить внимание на состояние кресел

Оценить состояние канатной дороги на глаз под силу только опытному специалисту. Обычному посетителю стоит обратить внимание на состояние кресла.

Вас должны насторожить сильно ржавые конструктивные элементы, деформированные и отломанные детали, трещины. Сиденья должны быть надежно прикреплены к раме. Во время движения не должно быть резких шумов, звонких стуков, трения. Канат должен заходить точно по центру канавок роликов на опорах. Особенно опасно, если канат проходит по внешнему краю ролика. Стоит обратить внимание и на сам канат. 4 оборванные проволочки на шаг свивки каната (то есть рядом) – сигнал для его отбраковки. О недостатках стоит сразу сообщить персоналу канатной дороги для принятия мер,

– пояснил эксперт.

Если кресло сломалось во время движения, в большинстве случаев не стоит самостоятельно соскакивать с него – в конструкцию его несущих элементов заложен большой запас прочности.

"Конструкция канатных зажимов позволяет удерживать кресло на канате даже при отпущенном креплении или частичном выходе зажима из строя. Но это случается очень редко. Не садитесь в кресло, зажим которого скользит по канату. Когда же ваше кресло начинает неконтролируемо двигаться по канату к другому креслу стоит убрать ноги с подножек на сиденье и крепко держаться за раму. Крепкие несущие конструкции кресла защитят вас в момент удара. Если же дорога остановилась на длительное время необходимо руководствоваться указаниями персонала", – отметил Владимир Шевлюк.

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Также эксперт рассказал, как выбрать безопасный курорт и что нужно отметить еще на моменте планирования отдыха. Конечно, каждый выбирает под свой вкус или кошелек. Однако на любом курорте сервис обеспечивает персонал, который должен быть аккуратным, внимательным, трезвым и ответственным.

"Опасные участки трасс должны быть обозначены и ограждены. На это обратите внимание, особенно при семейном отдыхе. Лучше заранее подготовиться, прочитать отзывы в Интернете. Когда же отзывы негативные, а посетить это место все же хочется, готовьтесь более тщательно, уделите внимание своей медицинской аптечке и средствам связи. В телефон обязательно забейте номера местного аварийно-спасательного отряда. Продумайте вопрос транспорта. Катайтесь с надежным напарником", – таковы основные советы специалиста.