Небезпечні підйомники: що треба знати про права туристів на зимових курортах

У Карпатах на гірськолижному курорті Драгобрат двоє людей впали з підйомника, від якого відірвалася частина конструкції. Як діяти у подібних ситуаціях, які права мають туристи та чи можливо передбачити несправність підйомника – з’ясував сайт “24”.

Інцидент з підйомником у Карпатах

2 січня на гірськолижному курорті Драгобрат в українських Карпатах двоє туристів впали із підйомника через те, що від нього відірвалася частина конструкції. Про це одна із потерпілих, Анна Самородова, розповіла на своїй сторінці у Facebook. Її допис набрав понад тисячу поширень, а у коментарях українці діляться подібними історіями з досвіду близьких або й свого власного.

Я вдруге народилася. День був прекрасний, каталочка супер, і тут ми поїхали "в ялинки". Сідаємо на крісельний підйомник "Вершина", опускаємо ту залізяку, на яку ставлять лижі й борд, проїжджаємо метрів 15-20, і тут ця залізяка виривається із кріплень і летить донизу. Разом із нами. Точніше, ми падаємо з підйомника разом із нею. За секунду до цього Міша (супутник дівчини, – 24) каже "щось унизу", я подумала, що зачепила сніг лижею, але носочки були підняті, це неможливо,

– сказано у дописі.

Після падіння підйомник зупиняти не стали. Більше того – співробітники кричали людям, які впали, щоб вони відповзли в бік і не заважали їхати іншим туристам. Так, потерпілі були змушені вибиратися із пастки самі, постійно ухиляючись від крісел підйомника, які рухалися з іншими лижниками.

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Оскільки інцидент трапився на початку підйому, де висота не є критичною, потерпілі відбулися незначними забоями та переляком. Однак, якби подібне трапилося вище – травм навряд чи вдалося б уникнути.

"Підходжу до працівників, а вони такі: "Так, розкрутилося. Ну нічого, буває" ... А якби це сталося на середині підйому, де висота –​ близько 15 метрів? "Буває"? Я навіть боюся про це думати. Що найцікавіше, нам сказали: "Можливо, ви сильно на нього натиснули". Це ж ніби підйомник. А на цю підставку потрібно ставити борд і лижі. Що значить "сильно натиснули"? Ще були версії, що я зачепила лижею сніг і ми впали (знову ж таки), а найпрекрасніша, що це ми його спеціально зламали", – додала Анна Самородова.



Фото зламаних конструкцій підйомника

За словами Анни, як компенсацію їм запропонували скіпаси (квитки на підйомник) – "щоб про цю ситуацію забули". Це викликало обурення, адже ніхто так і не дав гарантій, що така ж ситуація не повториться з іншими туристами і на небезпечнішій висоті.

Ще один потерпілий, теле- та радіоведучий Михайло Шаманов, також додав, що від компенсації вони відмовилися.

Нам нічого не потрібно було. Ми просто хочемо кататися безпечно. За наші гроші. Ми не почули банального вибачення. Судячи з коментарів власника підйомника, не дочекаємося. Претензії тільки до нього,

– зазначив він.

Реакція адміністрації комплексу

Адміністрація курортного комплексу "Вершина Карпат", де стався інцидент, у коментарі одному з видань зазначила, що лижники навмисно відчепили конструкцію підйомника.

На підйомнику все гаразд, вони самі зачепилися, розвернулися і випали. Бо вони сиділи в сидінні, тому не могли випасти з конструкції. Крісло тримало їх. Вони сперлися та відчепили конструкцію самостійно. Разом із своїми лижами, які були прикріплені і висіли знизу,

– пояснила адміністратор комплексу Надія Цибиленко.

Також, за її словами, люди спланували це зробити заздалегідь. Адже на записі з камери спостереження адміністратори помітили "дивні дії туристів", які начебто планували вистрибнути із підйомника.



Драгобрат – найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат

Михайло Шаманов назвав версію адміністрації абсурдною.

"Тобто, ми тільки сіли на крісельце і через 20 метрів вирішили зійти? ... Нагадую, що після інциденту ми підходили до працівників підйомника і вони нам показали, що відчепити цю конструкцію можуть лише двоє чоловіків одночасно, коли крісельце стоїть. Тобто, за словами власників, ми, сівши в крісельце з бордом і лижами на ногах, у повному екіпіруванні, якимось чином змогли розкрутити кріплення, для того, щоб впасти??? Якщо у них є відео, нехай викладають. На підйомниках є відеоспостереження. Я хочу подивитися на нашу "дивну поведінку туристів", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Які права мають туристи?

У разі відсутності страхування процес відшкодування компенсації не буде легким і без допомоги адвоката тут не обійтися. Передусім, складнощі виникнуть при визначенні, чим саме спричинено шкоду та хто винен, пояснює у коментарі сайту "24" адвокатка та керівник ГО "Ліга українських правозахисників" Юлія Сегеда.

Так, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, компенсується особою, яка є власником чи орендує цей транспортний засіб або механізм. Однак у суді ще потрібно буде довести, що гірськолижний підйомник є цим джерелом підвищеної небезпеки – прямо це ніде не прописано. Також буде необхідність з’ясувати, хто саме є власником конкретного підйомника – часто господарську діяльність здійснює одне підприємство, а обладнанням володіє інше.



Після травмування важливо написати відповідні заяви для отримання компенсації

За словами адвоката, проблемою є і те, що люди, навіть отримавши травми, часто не звертаються за відшкодуванням і цим дають можливість продовжувати небезпечну експлуатацію таких механізмів.

Тож як діяти у разі неприємного інциденту, який призвів до травмування? Передусім постраждалому потрібно всіма можливими засобами зафіксувати те, що сталося – звернутись до лікаря, зробити фото, відео, знайти свідків.

Викликайте поліцію, МНС, фіксуйте подію. Це важливо. Раджу одразу написати заяву особі, яка надавала вам послуги (отримувала від вас плату за користування підйомником) у двох примірниках, де викласти події та вимагати надати документи щодо діяльності й обслуговування підйомника. Один примірник під розпис надайте директору. Це важливо. Крім того, варто сфотографувати дошку споживача та всі таблички, які є біля обладнання. Це треба зробити одразу про всяк випадок. Звертайте увагу на те, що написано в чеках на оплату – вони будуть важливим доказом,

– пояснює Юлія Сегеда.

Також корисним буде письмове звернення до служби захисту прав споживачів із вимогою зупинити діяльність підприємства та підйомника до проведення перевірки, адже це може бути небезпечно для інших туристів.

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Що стосується конкретного інциденту на курорті у Карпатах, то, оскільки адміністрація вже підтвердила наявність відео, у заяві необхідно написати прохання надати відеозапис та вимогу про його збереження.

"Розуміючи всі складнощі, та те, що люди здебільшого не знають, що робити правильно одразу, й починають діяти вже коли повернулися з курорту, то адміністрація зайняла просту позицію "самі винні". У будь-якому випадку я раджу захищати свої права, добиватися відшкодування, а ще – завжди користуватися страхуванням", – резюмувала Юлія Сегеда.

Як уникнути небезпечних інцидентів?

Щоб не потрапити у неприємну ситуацію на підйомнику, передусім потрібно знати елементарні правила поводження на цьому механізмі. Працівник гірськолижного курорту Володимир Шевлюк розповів, яких помилок найчастіше припускаються люди на підйомниках.

За його словами, перш за все необхідно розуміти, що будь-яка канатна дорога – об’єкт підвищеної небезпеки, безпечна експлуатація якого залежить від чіткого виконання правил як персоналом, так і пасажирами. Досить часто трапляються різні ситуації, пов’язані з неправильними діями або порушеннями з боку самих пасажирів. Все ж, найбільш розповсюдженими є:

- неуважність, метушня при посадці та висадці, нескоординованість дій кількох пасажирів під час посадки на багатомісне крісло,

- порушення правил, щодо перевезення багажу, розщеплений, не заправлений одяг, руки в темляках лижних палок;

- катання в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, паління в кріслі;

- порушення правил користування запірними планками (дугами безпеки): закриття на посадці без урахування висоти підлоги або снігу, відкривання на лінії значно раніше зони висадки, демонстративна відмова користуватись ними;

- пустощі та метушня в кріслах на лінії, розгойдування крісел;

- зіскакування з крісла на лінії

Перед посадкою варто звернути увагу на стан крісел

Оцінити стан канатної дороги на око під силу тільки досвідченому фахівцеві. Звичайному відвідувачеві варто звернути увагу на стан крісла.

Вас повинні насторожити сильно іржаві конструктивні елементи, деформовані та відламані деталі, тріщини. Сидіння мають бути надійно закріплені до рами. Під час руху не повинно бути різких шумів, дзвінких стуків, тертя. Канат має заходити точно по центру канавок роликів на опорах. Особливо небезпечно, якщо канат проходить по зовнішньому краю ролика. Вартує звернути увагу і на сам канат. 4 обірвані дротинки на крок звивки канату (тобто поряд) – сигнал для його бракування. Про недоліки варто одразу повідомити персонал канатної дороги для ужиття заходів,

– пояснив експерт.

Якщо крісло зламалося під час руху, у більшості випадків не варто самостійно зіскакувати з нього – у конструкцію його несучих елементів закладений великий запас міцності.

"Конструкція канатних затискачів дозволяє утримувати крісло на канаті навіть при відпущеному кріпленні чи частковому виході затискача з ладу. Але це трапляється дуже рідко. Не сідайте в крісло, затискач якого проковзує по канату. Коли ж ваше крісло починає неконтрольовано рухатись по канату до іншого крісла варто прибрати ноги з підніжок на сидіння і міцно триматися за раму. Міцні несучі конструкції крісла захистять вас в момент удару. Якщо ж дорога зупинилась на тривалий час необхідно керуватись вказівками персоналу", – зазначив Володимир Шевлюк.

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Також експерт розповів, як обрати безпечний курорт і що потрібно зауважити ще на моменті планування відпочинку. Звісно, кожен вибирає під свій смак чи гаманець. Однак на будь-якому курорті сервіс забезпечує персонал, який повинен бути акуратним, уважним, тверезим і відповідальним.

"Небезпечні ділянки трас мають бути позначені та огороджені. На це звертайте увагу, особливо при сімейному відпочинку. Краще заздалегідь підготуватись, прочитати відгуки в Інтернеті. Коли ж відгуки негативні, а відвідати це місце все ж хочеться, готуйтесь більш ретельно, приділіть увагу власній медичній аптечці та засобам зв’язку. в телефон обов’язково забийте номери місцевого аварійно-рятувального загону. Продумайте питання транспорту. Катайтесь з надійним напарником", - такі основні поради фахівця.