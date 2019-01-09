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      Безпечний відпочинок у горах: на що слід перш за все звертати увагу

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      Як безпечно відпочити у Карпатах: працівник гірськолижного курорту дав цінні поради
      Як безпечно відпочити у Карпатах: працівник гірськолижного курорту дав цінні поради / Фото з вільних джерел

      Звісно, кожен планує відпочинок під свій смак чи гаманець. Щоправда, кожному слід мати на увазі, що на будь-якому курорті сервіс забезпечує персонал, який повинен бути акуратним, уважним, тверезим і відповідальним.

      Про це розповів працівник одного зі гірськолижних курортів України Володимир Шевлюк у коментарі 24 каналу.

      Читайте також: Небезпечні підйомники: як уникнути травм та які права мають туристи на зимових курортах

      За його словами, на будь-якому курорті небезпечні ділянки трас мають бути позначеними та огородженими.

      На це звертайте увагу, особливо під час сімейного відпочинку. Краще заздалегідь підготуватись, прочитати відгуки в Інтернеті. Коли ж відгуки є негативними, а відвідати це місце все ж хочеться, готуйтесь більш ретельно, приділіть увагу власній медичній аптечці та засобам зв’язку,
      – наголосив він.

      Зокрема, Володимир Шевлюк радить у телефоні обов’язково зберегти номери місцевого аварійно-рятувального загону.

      "Продумайте питання транспорту. Катайтесь з надійним напарником", – додав експерт.

      Нагадаємо, на 2 січня на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах двоє людей впали з підйомника через те, що від нього відірвалася частина конструкції.

      Крім того, 6 січня до рятувальників на Закарпатті надійшли 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик був від людей, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району – в умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Друге ж повідомлення було про те, що у районі все тієї ж гори Гимба заблукали двоє лижників. У підсумку один з них загинув у горах і ще одного лижника шукають досі. Решті ж вдалося врятуватися. 

      Теги: Новини України ДСНС Відпочинок Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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