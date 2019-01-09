Безпечний відпочинок у горах: на що слід перш за все звертати увагу

Звісно, кожен планує відпочинок під свій смак чи гаманець. Щоправда, кожному слід мати на увазі, що на будь-якому курорті сервіс забезпечує персонал, який повинен бути акуратним, уважним, тверезим і відповідальним.

Про це розповів працівник одного зі гірськолижних курортів України Володимир Шевлюк у коментарі 24 каналу.

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За його словами, на будь-якому курорті небезпечні ділянки трас мають бути позначеними та огородженими.

На це звертайте увагу, особливо під час сімейного відпочинку. Краще заздалегідь підготуватись, прочитати відгуки в Інтернеті. Коли ж відгуки є негативними, а відвідати це місце все ж хочеться, готуйтесь більш ретельно, приділіть увагу власній медичній аптечці та засобам зв’язку,

– наголосив він.

Зокрема, Володимир Шевлюк радить у телефоні обов’язково зберегти номери місцевого аварійно-рятувального загону.

"Продумайте питання транспорту. Катайтесь з надійним напарником", – додав експерт.

Нагадаємо, на 2 січня на гірськолижному курорті Драгобрат у Карпатах двоє людей впали з підйомника через те, що від нього відірвалася частина конструкції.



Крім того, 6 січня до рятувальників на Закарпатті надійшли 2 повідомлення про загублених туристів. Перший виклик був від людей, які займались фрірайдом на вершині гори Гимба Міжгірського району – в умовах поганої видимості вони втратили орієнтири та заблукали. Друге ж повідомлення було про те, що у районі все тієї ж гори Гимба заблукали двоє лижників. У підсумку один з них загинув у горах і ще одного лижника шукають досі. Решті ж вдалося врятуватися.