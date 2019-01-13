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      В інтернеті з’явилась карта колиб у Карпатах, де зможуть знайти притулок заблукалі туристи

      2005 Читать новость на русском
      Карта колиб у Карпатах, де можна сховатися, якщо ви заблукали
      Карта колиб у Карпатах, де можна сховатися, якщо ви заблукали / Ілюстративне фото

      В інтернеті опублікували інтерактивну карту, на якій позначені колиби в українських Карпатах. Така карта повинна допомогти заблукалим туристам сховатися від негоди або просто дочекатися рятувальників та зігрітися.

      На карті позначені всі хатини, колиби та туристичні притулки в Карпатах, де можна залишитися на ніч. Червоним кольором позначені місця, де хатини були, але згоріли або були зруйновані.

      Читайте також: Безпечний відпочинок у горах: на що слід перш за все звертати увагу

      Така карта буде корисною для туристів або лижників, які планують відпочинок у горах.

      Зазначмо, що карта з'явилася невдовзі після інциденту з київським туристом Ігорем Грищенком. Він понад 4 дні блукав Карпатами, поки не натрапив на хатину лісника. Там турист і зміг дочекатися надзвичайників, які його врятували.

      Як турист Ігор Грищенко загубився в Карпатах? Ввечері 6 січня до Служби порятунку повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали 2 лижників. Сповістила про це дружина одного з туристів. Одним зі зниклих лижників виявився Ігор Грищенко. О 15:40 рятувальники відшукали товариша Грищенка у задовільному стані, а його самого не вдалося знайти. Адже чоловіки, коли зрозуміли, що загубились, вирішили розділитись. Грищенка шукали 4 дні і залучили до цього гелікоптер, квадрокоптер та собак.

      Ігореві Грищенку – 34 роки, він підготовлений і досвідчений спортсмен-екстремал, тренер з лижного спорту та президент Асоціації екстремальних видів спорту. У Києві чоловік тренував інших спортсменів.

      10 січня Грищенко вийшов на зв'язок і повідомив рятувальникам, що перебуває в хатинці лісника. Згодом цього ж дня надзвичайники знайшли зниклого лижника. Туриста доставили до реанімації з обмороженнями кінцівок, проте він перебуває у стабільному стані.

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Карпати Відпочинок Подорожі Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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