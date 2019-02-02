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      Ценные советы, которые сделают ваш поход в зимние горы более безопасным

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      Украинский спасатель рассказал, как выжить в горах, чтобы избежать трагедии. Ведь не каждый знает, что делать, когда оказался в сложной ситуации или просто заблудился в заснеженных высотах.

      Владимир Яворивский – опытный спасатель. Каждый сезон ему приходится искать в горах заблудившихся туристов. Он отметил, что часто путешественники не знают даже самого элементарного.

      Как безопасно отдыхать в горах? Простые советы от работника горнолыжного курорта

      "Обязательно надо ходить в горы с опытными людьми. Не ходить самим, а зарегистрироваться в спасательной службе, учесть погодные условия", – пояснил спасатель ГСЧС и горной оперативно-спасательной службы Владимир Яворивский.

      Что необходимо взять с собой в поход?

      • пищу;

      • сменную одежду;

      • зажигалку;

      • фонарик;

      • трекер или же скачать специальную программу на смартфон.

      речі у похід
      Не забудьде взять в поход все необходимые вещи

      Чтобы не проваливаться в снег, лучше обуть снегоходы. Каждый путешественник должен иметь лавинные датчики. С ними можно быстро найти человека под снегом. Если это сделать в первые 12 минут, то девять из десяти людей выживают, после 40 минут – каждый третий. После двух часов девять из десяти человек погибают.

      лавинні датчики
      Лавинный датчик – обязательная вещь в походе в горы

      Что делать, если заблудился?

      Сперва свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания. Если же остались без связи, то главное не замерзнуть.

      "Прежде всего, постоянно двигайтесь. Желательно спуститься с хребта куда-то ниже. Если еще достаточно света на дворе, то двигайтесь. Когда найдете, к примеру, ручеек, то помните, если вдоль него двигаться, то обычно дойдете до реки или до населенного пункта", – рассказал Яворивский.

      Если все же заблудились в лесу и переночевать негде, то может спасти снежная избушка. Построить ее смогут два человека с помощью четырех лыж или палок. Укрытие точно поможет переждать ночь.

      порятунок у горах
      Снежная избушка, которая поможет спрятаться от холода

      Еще одно спасение – избушка лесника. Именно такая спасла жизнь Игоря Грищенко, которого в январе искала вся страна. Мужчина пропал в горах в Сочельник, 6 января. Его удалось найти аж на пятый день.

      Интерактивная карта, на которой обозначены хижины в украинских Карпатах – в материале 24 канала

      Как спастись во время схода снежной лавины?

      • сбросьте с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;

      • не паникуйте, а при необходимости окажите помощь людям, которые рядом;

      • если услышали звуки лавины, найдите укрытие, к примеру, за скалой или деревом, и там ложитесь на землю;

      • обязательно защитите голову руками, сгруппируйтесь, прижмите колени к животу, ложитесь по направлению схода лавины и старайтесь дышать через одежду;

      • когда лавина начала сходить, попробуйте расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина.

      снігова лавина
      Как спастись во время схода снежной лавины

      Теги: Новости Украины ГСЧС Путешествия Отдых Новости Закарпатья Карпаты
      Источник: 24 канал
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