Ценные советы, которые сделают ваш поход в зимние горы более безопасным

Украинский спасатель рассказал, как выжить в горах, чтобы избежать трагедии. Ведь не каждый знает, что делать, когда оказался в сложной ситуации или просто заблудился в заснеженных высотах.

Владимир Яворивский – опытный спасатель. Каждый сезон ему приходится искать в горах заблудившихся туристов. Он отметил, что часто путешественники не знают даже самого элементарного.

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"Обязательно надо ходить в горы с опытными людьми. Не ходить самим, а зарегистрироваться в спасательной службе, учесть погодные условия", – пояснил спасатель ГСЧС и горной оперативно-спасательной службы Владимир Яворивский.

Что необходимо взять с собой в поход?

• пищу;

• сменную одежду;

• зажигалку;

• фонарик;

• трекер или же скачать специальную программу на смартфон.



Не забудьде взять в поход все необходимые вещи

Чтобы не проваливаться в снег, лучше обуть снегоходы. Каждый путешественник должен иметь лавинные датчики. С ними можно быстро найти человека под снегом. Если это сделать в первые 12 минут, то девять из десяти людей выживают, после 40 минут – каждый третий. После двух часов девять из десяти человек погибают.



Лавинный датчик – обязательная вещь в походе в горы

Что делать, если заблудился?

Сперва свяжитесь со спасателями, передайте свои координаты и слушайте указания. Если же остались без связи, то главное не замерзнуть.

"Прежде всего, постоянно двигайтесь. Желательно спуститься с хребта куда-то ниже. Если еще достаточно света на дворе, то двигайтесь. Когда найдете, к примеру, ручеек, то помните, если вдоль него двигаться, то обычно дойдете до реки или до населенного пункта", – рассказал Яворивский.

Если все же заблудились в лесу и переночевать негде, то может спасти снежная избушка. Построить ее смогут два человека с помощью четырех лыж или палок. Укрытие точно поможет переждать ночь.



Снежная избушка, которая поможет спрятаться от холода

Еще одно спасение – избушка лесника. Именно такая спасла жизнь Игоря Грищенко, которого в январе искала вся страна. Мужчина пропал в горах в Сочельник, 6 января. Его удалось найти аж на пятый день.

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Как спастись во время схода снежной лавины?

• сбросьте с себя тяжелое снаряжение (рюкзак, лыжные палки и прочее) – это увеличит шансы не оказаться под лавиной;



• не паникуйте, а при необходимости окажите помощь людям, которые рядом;



• если услышали звуки лавины, найдите укрытие, к примеру, за скалой или деревом, и там ложитесь на землю;



• обязательно защитите голову руками, сгруппируйтесь, прижмите колени к животу, ложитесь по направлению схода лавины и старайтесь дышать через одежду;



• когда лавина начала сходить, попробуйте расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки, выполняя плавательные движения. Это поможет дыханию, когда остановится снежная лавина.



Как спастись во время схода снежной лавины