Цінні поради, які зроблять ваш похід у зимові гори безпечнішим

Український рятувальник розповів, як вижити в горах, аби уникнути трагедії. Адже не кожен знає, що робити, коли опинився в складній ситуації чи просто заблукав у засніжених висотах.

Володимир Яворівський – досвідчений рятувальник. Щосезону йому доводиться шукати в горах туристів-заблуд. Він зазначив, що часто мандрівники не знають навіть найелементарнішого.

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"Обов'язково треба ходити в гори з досвідченими людьми. Не ходити самим, а зареєструватися в рятувальній службі, врахувати погодні умови", – пояснив рятувальник ДСНС та гірської оперативно-рятувальної служби Володимир Яворівський.

Що необхідно взяти з собою у похід?

• їжу;

• змінний одяг;

• запальничку;

• ліхтар;

• трекер або ж завантажити спеціальну програму на смартфон.



Не забудьде взяти у похід всі необхідні речі

Щоб не провалюватись у сніг, краще взути снігоходи. Кожен мандрівник повинен мати лавинні датчики. З ними можна швидко знайти людину під снігом. Якщо це зробити у перші 12 хвилин, то дев'ятеро з десяти людей виживають, після 40 хвилин – кожен третій. Після другої години дев'ять із десяти осіб гинуть.



Лавинний датчик – обов'язкова річ у поході в гори

Що робити, коли заблукав?

Спершу зв'яжіться з рятувальниками, передайте свої координати та слухайтеся вказівки. Коли ж залишились без зв'язку, то головне не замерзнути.

"Насамперед постійно рухайтесь. Бажано спуститись з хребта десь нижче. Якщо достатньо ще світло на дворі, то рухайтесь. Коли знайдете, до прикладу, потічок, то пам'ятайте, якщо вздовж нього рухатись, то зазвичай дійдете до ріки або до населеного пункту", – розповів Яворівський.

Якщо все ж заблукали у лісі та переночувати ніде, то може врятувати снігова хатинка. Збудувати її зможуть дві людини за допомогою чотирьох лиж чи палиць. Укриття точно допоможе перебути ніч.



Снігова хатинка, яка допоможе заховатись від холоду

Ще один порятунок – хатинка лісника. Саме така врятувала життя Ігоря Грищенка, якого у січні шукала вся країна. Чоловік зник у горах у Святвечір, 6 січня. Його вдалось знайти аж на п'ятий день.

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Як врятуватись під час сходження снігової лавини?

• скиньте з себе важке спорядження (рюкзак, лижні палиці та інше) – це збільшить шанси не опинитися під лавиною;



• не панікуйте, а за необхідності, надайте допомогу людям, які поруч;



• якщо почули звуки лавини, знайдіть схованку, до прикладу, за скелею або деревом, і там лягайте на землю;



• обов'язково захистіть голову руками, згрупуйтеся, притисніть коліна до живота, лягайте за напрямком сходження лавини та намагайтеся дихати через одяг;



• коли лавина почала сходити, спробуйте розчистити простір навколо обличчя та грудної клітини, виконуючи плавальні рухи. Це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини