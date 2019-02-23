В Карпатах погибли двое туристов

На Ивано-Франковщине группа из 8 человек совершали восхождение на гору Поп Иван-Черногорский. Трое туристов получили существенные обморожения в результате чего двое из них погибли.

Чрезвычайники сообщили, что в 21:30 в спасательный пост на горе Поп Иван на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями.

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Отмечается, что один из них уже был без признаков жизни. Пятеро туристов прибыли к посту самостоятельно. Сейчас все они находятся в безопасности.

Стоит добавить, что в пятницу в 8:00 Черногорский горный поисково-спасательный пост предупреждал о том, что на горе Поп Иван осадки и метель с ограниченной видимостью.

Впоследствии пользователь Facebook Vasyl Fitsak сообщил на своей странице о том, что погода резко ухудшилась, а температура упала с -8 до -14 градусов.

Что делать при обморожении?Сразу обратитесь к врачу. Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прилагайте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражения.



Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.п.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда – снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) И при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки телу, не массируйте их.

Подробнее о том, как избежать переохлаждения и обморожения читайте в материале Здоровье 24