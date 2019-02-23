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      У Карпатах загинули двоє туристів

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      Група з 8 осіб піднімалася на гору Піп Іван
      Група з 8 осіб піднімалася на гору Піп Іван / blitz

      На Івано-Франківщині група з 8 осіб здійснювали сходження на гору Піп Іван-Чорногірський. Троє туристів отримали суттєві обмороження внаслідок чого двоє з них загинули.

      Надзвичайники повідомили, що о 21:30 до рятувального поста на горі Піп Іван на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями.

      Читайте також: Як надати першу допомогу при обмороженні та переохолодженні: пояснення Супрун

      Зазначається, що один з них вже був без ознак життя. П'ятеро туристів прибули до посту самотужки. Наразі всі вони перебувають у безпеці.

      Варто додати, що у п'ятницю о 8:00 Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост попереджав про те, що на горі Піп Іван опади та хуртовина з обмеженою видимістю.

      Згодом користувач Facebook Vasyl Fitsak повідомив на своїй сторінці про те, що погода різко погіршилася, а температура впала з -8 до -14 градусів.

      Що робити при обмороженні?Одразу зверніться до лікаря. В жодному разі не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї. Якщо ви обморозили ноги або пальці ніг, намагайтесь не наступати на них. Це може призвести до більшого ураження.

      Якщо ви чекаєте на допомогу, то можете накласти термоізольовану пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо) для зігріву. Якщо на людині мокрий одяг – зніміть його. Зігрійте людину ковдрою. Дайте теплий напій (не алкогольний!) та за необхідності знеболювальне. Не чіпайте обморожені ділянки тіла, не масажуйте їх.

      Детальніше про те, як уникнути переохолодження та обмороження читайте у матеріалі Здоров'я 24

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      Теги: Новини України Карпати Новини Івано-Франківська Жертви ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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