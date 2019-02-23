В Карпатах продолжается операция по спасению туристов: детали

Во время восхождения группы из восьми человек на гору Поп Иван-Черногорский на Ивано-Франковщине погибли двое туристов. Остальные группы уже прибыли в помещение спасательного поста и находятся в безопасности.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала пресс-секретарь ГСЧС Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

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Она рассказала, что 22 февраля в 20:30 к поисково-спасательной группе на горе Поп Иван-Черногорский обратились четверо туристов. Они сообщили, что их группе, которая совершала восхождение на вершину, необходима срочная помощь.

Группа не зарегистрировалась ни в одном из поисково-спасательных отделений и пренебрегла оговорками об осложнении погодных условий,

– отметила пресс-секретарь ГСЧС.

По словам Бабушкиной, в группу немедленно направили спасателей Яворницкого поискового отделения. Они транспортировали к спасательному посту трех туристов со значительными обморожениями, двое из них не подавали признаков жизни.

Женщина добавила, что 23 февраля в 5:30 к подножию горы направили спасателей Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского спасательных отделений, осуществляющих подъем, чтобы эвакуировать туристов.

По предварительным данным ГСЧС, пострадавшие – жители Киева, Львовской и Ивано-Франковской областей.

По состоянию на 11:00 продолжается активная фаза спасательных работ.

Что делать при обморожении?

Сразу обратитесь к врачу. Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.



Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.п.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда – снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

Подробнее о том, как избежать переохлаждения и обморожения читайте в материале Здоровье 24