У Карпатах триває операція із порятунку туристів: деталі

Під час сходження групи з восьми осіб на гору Піп Іван-Чорногірський на Івано-Франківщині загинули двоє туристів. Решта групи вже прибули до приміщення рятувального посту та перебувають у безпеці.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла речниця ДСНС Івано-Франківської області Світлана Бабушкіна.

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Вона розповіла, що 22 лютого о 20:30 до пошуково-рятувальної групи на горі Піп Іван-Чорногірський звернулися четверо туристів. Вони повідомили, що їх групі, яка здійснювала сходження на вершину, необхідна термінова допомога.

Група не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов,

– наголосила речниця ДСНС.

За словами Бабушкіної, до групи негайно направили рятувальників Яворницького пошукового відділення. Вони транспортували до рятувального посту трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них не подавали ознак життя.

Жінка додала, що 23 лютого о 5:30 до підніжжя гори направили рятувальників Івано-Франківського, Косівського та Верховинського рятувальних відділень, які здійснюють підйом, щоб евакуювати туристів.

За попередніми даними ДСНС, потерпілі – мешканці Києва, Львівської та Івано-Франківської областей.

Станом на 11:00 триває активна фаза рятувальних робіт.

Що робити при обмороженні?Одразу зверніться до лікаря. В жодному разі не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду та не прикладайте їх до батареї. Якщо ви обморозили ноги або пальці ніг, намагайтесь не наступати на них. Це може призвести до більшого ураження.



Якщо ви чекаєте на допомогу, то можете накласти термоізольовану пов’язку (ватно-марлеву, бавовняну тощо) для зігріву. Якщо на людині мокрий одяг – зніміть його. Зігрійте людину ковдрою. Дайте теплий напій (не алкогольний!) та за необхідності знеболювальне. Не чіпайте обморожені ділянки тіла, не масажуйте їх.

Детальніше про те, як уникнути переохолодження та обмороження читайте у матеріалі Здоров'я 24