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      В Карпатах в районе Петроса исчезла группа туристов

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      Туристы заблудились в районе Петроса / Иллюстративное фото/ we.org.ua

      Вечером 23 февраля в Карпатах заблудилась группа туристов, состоявшая из 5 человек. Люди проходили маршрут от села Квасы в направлении горы Петрос, в Раховском районе. На поиски заблудившихся сразу выдвинулись спасатели.

      Впрочем, поисковая операция сразу осложнилась из-за сильной метели и значительной лавинной опасности. Так, одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому под утро (в 4:35) поиски приостановили. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Закарпатской области.

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      Для спасения туристов отправили группу, состоящую из 15 спасателей и 3 автомобилей.

      Через час после того, как спасаетели приостановили операцию с ними смог связаться руководитель туристической группы – мужчина 1993 года рождения из Кременца, на Тернопольщине.

      Маршрут, по которому двигались туристы

      Он сообщил, что отлучился от группы и движется в сторону села Богдан.

      В 6 утра 24 февраля спасатели возобновили поисковые работы, на данный момент двигаются в сторону вероятного места пребывания туристов. Однако связь с ними отсутствует.

      Руководитель группы сообщил, что движется в сторону села Богдан

      Внимание! Поскольку в горах сейчас существует значительная лавинная опасность, там следует придерживаться советов от спасателей.

      Советы, как спастись во время схода лавины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие ГСЧС Карпаты
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