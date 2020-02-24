У Карпатах в районі Петроса зникла група туристів

Ввечері 23 лютого у Карпатах заблукала група туристів, що складалася з 5 осіб. Люди долали маршрут від села Кваси у напрямку гори Петрос, що у Рахівському районі. На пошуки заблукалих відразу висунулись рятувальники.

Втім, пошукова операція відразу ускладнилась через сильну хуртовину та значну лавинну небезпеку. Так, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тому під ранок (о 4:35) пошуки призупинили. Про це мовиться у повідомленні ДСНС У Закарпатській області.

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Загалом на порятунок туристів відправили групу, що складається з 15 рятувальників та 3 автомобілів.

Через годину після того, як пошуковці призупинили операцію з ними зміг зв’язатися керівник туристичної групи – чоловік 1993 року народження з Кременця, що на Тернопільщині.

Маршрут, за яким рухалися туристи

Він повідомив, що відлучився від групи та рухається у бік села Богдан.

О 6 ранку 24 лютого рятувальники відновили пошукові роботи, наразі рухаються у бік імовірного місця перебування туристів. Проте зв’язок із заблукалими відсутній.

Керівник групи повідомив, що рухається в бік села Богдан

Увага! Оскільки у горах зараз існує значна лавинна небезпека, там слід дотримуватись порад від рятувальників.



Поради, як врятуватися під час сходження лавини/ інфографіка 24 каналу