В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото

В украинских Карпатах царит настоящая холодная зима – горы сильно засыпает снегом, а температура воздуха достигает минусовых отметок. По состоянию на 11 февраля, в высокогорье, высота снежного покрова местами достигает более 1 метра.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в фейсбуке сообщает, что больше всего снегом засыпало снеголавинную станцию Пожижевскую. Там высота снежного покрова достигает 36-127 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза.

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На станции Плай высота снежного покрова составляет 22-66 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -4 градусов мороза. Снег там стабилен и хорошо закреплен.

Такая погода не может не радовать любителей покататься на лыжах и сноубордах. Однако синоптики призывают быть осторожными и уже объявили штормовое предупреждение в Карпатах. По их данным, 11-12 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской, Черновицкой областей возможен сход лавин.



Штормовое предупреждение из-за вероятности схода лавин в Карпатах Штормовое предупреждение из-за вероятности схода лавин в Карпатах

Тем временем пользователи публикуют в соцсетях невероятные фото и видео с заснеженных гор.