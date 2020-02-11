00:10
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ветеранский бейби-бум в России. Арифметическая истерика
      Вєсті Кремля
      21:09, 11 февраля
      Вести UA: Мощные нашептывания Ермака. "Ленинские" мысли Витренко
      Вєсті.UA
      19:54, 11 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      В Карпатах выпало больше метра снега: сказочные фото

      78 Читати новину українською
      В Карпатах намело больше метра снега / Фото из соцсетей

      В украинских Карпатах царит настоящая холодная зима – горы сильно засыпает снегом, а температура воздуха достигает минусовых отметок. По состоянию на 11 февраля, в высокогорье, высота снежного покрова местами достигает более 1 метра.

      Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в фейсбуке сообщает, что больше всего снегом засыпало снеголавинную станцию Пожижевскую. Там высота снежного покрова достигает 36-127 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -5 градусов мороза.

      Интересно: В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег: впечатляющие фото и видео

      На станции Плай высота снежного покрова составляет 22-66 сантиметров, а температура воздуха опустилась до -4 градусов мороза. Снег там стабилен и хорошо закреплен.

       

      Такая погода не может не радовать любителей покататься на лыжах и сноубордах. Однако синоптики призывают быть осторожными и уже объявили штормовое предупреждение в Карпатах. По их данным, 11-12 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской, Черновицкой областей возможен сход лавин.


      Штормовое предупреждение из-за вероятности схода лавин в Карпатах
       
      Тем временем пользователи публикуют в соцсетях невероятные фото и видео с заснеженных гор.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Carpathian#winter#trail#snowforest#trakingtime#snow#outdoor#adventuretime#advenature#winter#2020

      Допис, поширений Вова Вінтоняк (@vovavintoniak)

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ #Bukovel ️

      Допис, поширений Елена Фазлиахметова (@elenafazliakhmetova)

       

       

      Усик – Чисора: дата и место боя
      11 февраля
      2096
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Карпаты Снег в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 11 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      11 февраля , 23:00 Богдан – на выход: что значит ротация в команде Зеленского
      Антон Голобородько 92
      11 февраля , 22:24 Главные новости 11 февраля: настоящее увольнение Богдана, большое интервью Зеленского
      Ірина Кошанська 238
      11 февраля , 22:00 Россия встает с колен: даже пропагандисты хохочут с мифов о соцвыплатах (видео)
      Запретное мнение 220
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      81
      11 февраля , 21:33 Жизнь президента: эксклюзивное интервью с телохранителем главы государства
      Євгенія Мазур 293
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук