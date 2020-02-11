У Карпатах випало більше метра снігу: казкові фото

В українських Карпатах панує справжня холодна зима – гори сильно засипає снігом, а температура повітря сягає мінусових позначок. Станом на 11 лютого у високогір’ї висота снігового покриву місцями сягає понад 1 метр.

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у фейсбуці повідомляє, що найбільше снігом засипало сніголавинну станцію Пожижевську. Там висота снігового покриву сягає 36-127 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -5 градусів морозу.

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На станції Плай висота снігового покриву становить 22-66 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -4 градусів морозу. Сніг там стабільний і добре закріплений.

Така погода не може не радувати любителів покататися на лижах та сноубордах. Проте синоптики закликають бути обережними і вже оголосили штормове попередження в Карпатах. За їх даними, 11-12 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської, Чернівецької областей можливе сходження лавин.



Штормове попередження через ймовірність сходження лавин у Карпатах Штормове попередження через ймовірність сходження лавин у Карпатах

Ти часом користувачі публікують у соцмережах неймовірні фото та відео з засніжених гір.