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      У Карпатах випало більше метра снігу: казкові фото

      241 Читать новость на русском
      У Карпатах намело більше метра снігу / Фото з соцмереж

      В українських Карпатах панує справжня холодна зима – гори сильно засипає снігом, а температура повітря сягає мінусових позначок. Станом на 11 лютого у високогір’ї висота снігового покриву місцями сягає понад 1 метр.

      Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у фейсбуці повідомляє, що найбільше снігом засипало сніголавинну станцію Пожижевську. Там висота снігового покриву сягає 36-127 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -5 градусів морозу. 

      Цікаво: У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі фото та відео

      На станції Плай висота снігового покриву становить 22-66 сантиметрів, а температура повітря опустилася до -4 градусів морозу. Сніг там стабільний і добре закріплений.

       

      Така погода не може не радувати любителів покататися на лижах та сноубордах. Проте синоптики закликають бути обережними і вже оголосили штормове попередження в Карпатах. За їх даними, 11-12 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської, Чернівецької областей можливе сходження лавин.


      Штормове попередження через ймовірність сходження лавин у Карпатах

      Ти часом користувачі публікують у соцмережах неймовірні фото та відео з засніжених гір. 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Carpathian#winter#trail#snowforest#trakingtime#snow#outdoor#adventuretime#advenature#winter#2020

      Допис, поширений Вова Вінтоняк (@vovavintoniak)

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️ #Bukovel ️

      Допис, поширений Елена Фазлиахметова (@elenafazliakhmetova)

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Карпати
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