В Каталонии выбрали нового премьер-министра

Каталонский парламент избрал члена коалиции "Вместе за Каталонию" Кима Торру премьер-министром автономии.

Об этом сообщает El País.

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Торру смогли избрать главой каталонского правительства со второй попытки, за его кандидатуру проголосовали 66 парламентариев, против – 65.



Торра выступает за независимость Каталонии от Испании. Также он отметил, что "считает законным премьер-министром" автономии бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.



Если бы во время последнего голосования депутаты не избрали премьер-министра, то парламент Каталонии был бы распущен, а в автономии прошли внеочередные выборы.

Напомним, накануне Карлес Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Каталонии. И выразил свою поддержку Киму Торру. Вероятно, такое решение Пучдемон принял ввиду того, что сам находится сейчас в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.