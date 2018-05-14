В Каталонии выбрали нового премьер-министра
Каталонский парламент избрал члена коалиции "Вместе за Каталонию" Кима Торру премьер-министром автономии.
Об этом сообщает El País.
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Торру смогли избрать главой каталонского правительства со второй попытки, за его кандидатуру проголосовали 66 парламентариев, против – 65.
Торра выступает за независимость Каталонии от Испании. Также он отметил, что "считает законным премьер-министром" автономии бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
Если бы во время последнего голосования депутаты не избрали премьер-министра, то парламент Каталонии был бы распущен, а в автономии прошли внеочередные выборы.
Напомним, накануне Карлес Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Каталонии. И выразил свою поддержку Киму Торру. Вероятно, такое решение Пучдемон принял ввиду того, что сам находится сейчас в Германии, где местный суд должен решить вопрос о его экстрадиции в Испанию.